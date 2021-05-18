Rana Azap kimdir? Kripto para borsası Thodex vurgunu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada Thodex'in kilit isimlerinden iki kişi daha yakalandı. Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar gözaltına alındı. Rana Azap'ın Thodex'te görevi neydi? Rana Azap'ın Thodex'te finans bölümünde çalıştığı öğrenildi. Rana Azap yakalandı mı? Rana Azap tutuklandı mı?

Rana Azap kimdir? Kripto para borsası Thodex vurgunu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada Thodex'in kilit isimlerinden iki kişi daha yakalandı. Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar gözaltına alındı. Rana Azap'ın Thodex'te görevi neydi? Rana Azap'ın Thodex'te finans bölümünde çalıştığı öğrenildi. Rana Azap yakalandı mı? Rana Azap tutuklandı mı?

Türkiye'yi sarsan kripto para borsası Thodex vurgunu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Thodex'te kritik pozisyonlarda görev alan iki isim daha yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar olduğu belirtildi. Peki Rana Azap kimdir? Rana Azap tutuklandı mı? Rana Azap'ın Thodex'te görevi neydi?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu. Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap'tı. Polis düzenlediği operasyonla Azap'ı gözaltına aldı. Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar ise İstanbul Sarıyer'de yakalandı. Yaklaşık 400 bin mağdurun olduğu Thodex soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de aranıyor.

RANA AZAP KİMDİR?

Rana Azap Thodex vurgunu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki Rana Azap kimdir? Rana Azap 2012-2014 yılları arası Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gördü. 2015 yılından beri Inline yazılım firmasında çalışan Rana Azap, kolluk kuvvetlerinin başarılı operasyonu ile yakalanarak dolandırıcılığa ortak olmaktan gözaltına alındı.

THODEX'E HACİZ BAŞLADI

Kripto para borsası Thodex şirketinden alacağına karşılık bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğünce kabul görmesi üzerine, mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan binasına geldi.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği haciz işleminde içeride bulunan bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.

Yaklaşık 2 saat değer tespiti yapılan eşyaların muhafaza altına alınması işleminin, daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan, şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.