Ramazanda en uzun oruç tutacak olan il hangisidir? Oruç uzunluğu ve kısalığı neye göre hesaplanıyor?

İslam aleminin huzur ve sukunete ulaştığı Ramazan ayı yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan'da tutulacak. Peki Ramazan'da en uzun oruç hangi şehirde tutulacak? Oruç uzunluğu ve kısalığı neye göre hesaplanıyor? İşte detaylar...

İslam aleminin huzur ve sukunete ulaştığı Ramazan ayı yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan'da tutulacak. Peki Ramazan'da en uzun oruç hangi şehirde tutulacak? Oruç uzunluğu ve kısalığı neye göre hesaplanıyor? İşte detaylar...

RAMAZANDA EN UZUN ORUÇ TUTACAK OLAN İL HANGİSİDİR?

Ramazan ayı Türkiye'de 2 Nisan 2022 itibari ile başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu takvime göre, ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. En uzun oruç ise 14 saat 27 dakikayla Kırklareli ve Sinop'ta tutulacak.

ORUÇ TUTMA UZUNLUĞU NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Oruç tutma sürelerinin neye göre hesapladığına ilişkin açıklamada bulundu. İşlek, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını söyledi.

RAMAZAN AYININ BAŞLANGICI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Ramazan ayının başlangıcı hakkında da açıklamada bulunan İşlek, "İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasının gerektiğini söyledi. Bu hesaplamadan hareketle bu yıl ramazan ayında içtimanın Greenwich saatiyle 1 Nisan Cuma günü saat 06.25'te, rüyetin ise aynı gün saat 21.21'de yaşanacağını belirten İşlek, "Dolayısıyla 2 Nisan Cumartesi günü ramazan ayının birinci günü oluyor." dedi. .