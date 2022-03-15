Ramazan pidesi fiyatı 2022 | Ramazan pidesi kaç TL? İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesi ne kadar? Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala İstanbul Fırıncılar Odası'ndan Ramazan Pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayında pide fiyatları belli oldu.

Ramazan pidesi fiyatı 2022 | Ramazan pidesi kaç TL? Halk Ekmek ramazan pidesi ne kadar? Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala İstanbul Fırıncılar Odası'ndan Ramazan Pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayında pide fiyatları belli oldu.

Ramazan ayının başlamasına az bir süre kala Ramazan'ın vazgeçilmezi olan pidelerin satış fiyatları merak ediliyordu. Geçen sene İstanbul'da ramazan pidesinin satış fiyatı 350 gram için 4 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılı ramazan pide fiyatları belli oldu.

Ramazan pidesi fiyatı 2022

Sözcü'de yer alan habere göre; İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını duyurdu. Ayrıca pide çeşitlerine ve gramajına göre ramazan pidesi fiyatlarının değişeceği belirtildi. İstanbul'da 330 gram susamlı yumurtalı ramazan pidesi 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

Ramazan pidesi kaç TL?

Ramazan fiyatları geçen yıla göre yüzde 66 oranında zamlandı. Geçen sene İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti.

İstanbul Halk Ekmek Ramazan Pidesi fiyatı ne kadar? 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz sene halk ekmek ramazan pidesi fiyatlarını sosyal medyadan duyurmuştu. İmamoğlu açıklamasında 2021 yılı için "Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" demişti.

2022 yılında İstanbul Halk Ekmek Ramazan Pidesi fiyatları henüz netlik kazanmadı. Ancak pide fiyatının 4 TL civarı olması bekleniyor.

Ramazan pidesi nedir?

Ramazan pidesi, Türk mutfağında yer alan, Ramazan ayına özgü olan bir çeşit mayalı ve yassı ekmektir. Pide, özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarında tercih edilen bir ekmek türüdür. Ramazan pidesi, Ermenistan'daki matnakaş ile benzerlik gösterir. Matnakaş üzerinde susam ve çörek otu bulunmaz. Türkiye'deki Ramazan pidesinin üstüne yumurta da sürülebilir. .