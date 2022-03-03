Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber sağlık veya zorunlu haller nedeniyle oruç tutamayan vatandaşlar, 'Oruç tutmayanlar teravih namazını kılabilir mi?' sorusunu da araştırıyor. Peki, Ramazan orucu tutmayan kişi Teravih namazı kılabilir mi?

Kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetlerin her birinin ayrı bir sorumluluğu vardır. Birinin olmaması, diğerinin de olmamasına sebep olmaz. Bu bakımdan oruç tutmayan veya tutamayan kimsenin usulüne göre kıldığı beş vakit namaz ve Terâvih namazı geçerlidir.

ORUÇ TUTMAYANLAR TERAVİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Ramazan orucu farzdır, teravih namazı da sünnettir. Eğer ramazan orucunu bir hastalıktan, hamilelikten, emzirme durumu ve yaşlılıktan dolayı sıkıntısı bulunanlar gibi mazereti olanlar orucunu tutamıyorsa teravih namazını kılabilir. Kişi mazeretinden dolayı tutamadığı oruçları kaza eder. Herhangi bir sorun nedeniyle oruç tutmayan bir kişi, Teravih namazını kılabilir. .