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TIMETURK / GENEL / Ramazan iftar duası nedir? İftar duası okunuşu anlamı nedir? I Hz. Muhammed iftar duası nedir?

Ramazan iftar duası nedir? İftar duası okunuşu anlamı nedir? I Hz. Muhammed iftar duası nedir?

Ramazan ayının ilk orucu bugün akşam açılacak. İftar saatinin yaklaşması ile birçok kişi iftar duasının ne olduğunu, anlamını ve nasıl okunduğunu merak ediyor. Peki Ramazan iftar duası nedir? İftar duası okunuşu anlamı nedir? Kısa iftar duası nedir? I Hz. Muhammed iftar duası nedir? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-02 14:54:36
Ramazan iftar duası nedir? İftar duası okunuşu anlamı nedir? I Hz. Muhammed iftar duası nedir?

Ramazan ayının ilk orucu bugün akşam açılacak. İftar saatinin yaklaşması ile birçok kişi iftar duasının ne olduğunu, anlamını ve nasıl okunduğunu merak ediyor. Peki Ramazan iftar duası nedir? İftar duası okunuşu anlamı nedir? Kısa iftar duası nedir? I Hz. Muhammed iftar duası nedir? İşte detaylar...

HZ. MUHAMMED'İN İFTAR DUASI NEDİR, ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hz. Muhammed Ramazan orucunu hurma ile açmayı tercih ederdi. Selman İbn-i mir'a göre, Hz. Muhammed orucunu, 'ateşe deymemiş' yiyecekler ile açıyordu. Hz. Muhammed oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında, 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.' diyor.

İFTAR DUASI NEDİR, OKUNUŞU VE ANLAMI NASIL?

Hz. Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken her akşam aşağıdaki duayı okurdu. Okunulan iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

İFTARDAN SONRA OKUNACAK DUA NEDİR?

Oruçluyken tüm gün vücud susuz ve yiyeceksiz kaldığı için Allah'a şükür niyeti ile şu dua edilmektedir;

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. .

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