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TIMETURK / GENEL / Ramazan çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan Çadırı adresleri 2022?

Ramazan çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan Çadırı adresleri 2022?

Ramazan ayına artık sayılı günler kalmışken Osmanlı zamanlarından gelenek haline gelen Ramazan Çadırı'nın 2022 yılında kurulup kurulmayacağı araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi kuralları sebebi ile etkinlik gerçekleştirilemezken vatandaşlar bu sene ne olacağını merak ediyor? Ramazan çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan Çadırı adresleri 2022? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-03-31 17:43:44
Ramazan çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan Çadırı adresleri 2022?

Ramazan ayına artık sayılı günler kalmışken Osmanlı zamanlarından gelenek haline gelen Ramazan Çadırı'nın 2022 yılında kurulup kurulmayacağı araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi kuralları sebebi ile etkinlik gerçekleştirilemezken vatandaşlar bu sene ne olacağını merak ediyor? Ramazan çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan Çadırı adresleri 2022? İşte detaylar...

Ramazan ayının akıllara gelen bir başka ögeside nitekim Ramazan Çadırları geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi kuralları sebebi ile etkinlik gerçekleştirilemezken vatandaşlar bu sene ne olacağını merak ediyor...

RAMAZAN ÇADIRI KURULACAK MI 2022?

Koronavirüs tedbirlerinin bu yıl içerisinde esnetilmesinden sonra Ramazan Çadırlarının yurt genelinde kurulması bekleniyor. Aynı soru Ramazan'da teravih namazı içinde sorulmuştu. Teravih namazı ile ilgili bir açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında Teravih namazının toplu olarak kılınabileceğini söyledi. Hali hazırda Cuma namazları cemaat ile birlikte kılınabiliyordu.

RAMAZAN ÇADIRLARI NERELERDE KURULACAK (İSTANBUL) ?

Şartlar göze alındığında İstanbul'da hemen hemen her semtte Belediye yada özel kurumların Ramazan Çadırı kurması bekleniyor. .

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