Ramazan Bingöl kimdir? Ramazan Bingöl nereli, kaç yaşında? TRT 1 ve TRT Belgesel kanallarında yayınlanan 'Şefin Özel Konuğu' adlı programın sunuculuğunu yapan Ramazan Bingöl aynı zamanda aşçı ve Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanıdır. Türk yemek kültürünün yaşatılması ve bilinçlendirilmesi için önemli çalışmalar yapan Bingöl aslen Şanlıurfalıdır. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerine dair kitapları da bulunan Ramazan Bingöl'ün kim olduğu son zamanlarda izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Ramazan Bingöl'ün hayatı ve biyografisi...

TRT ekranlarında belgesel tadındaki “Ramazan Bingöl ile Şefin Özel Konuğu” programında geleneksek Türk lezzetlerini izleyicilere tanıtan Ramazan Bingöl'ün kim olduğu merak ediliyor. Ramazan Bingöl Tük yemek kültürünün unutulmaya yüz tutmuş bölümlerini yeniden hatırlatılması ve canlandırılması için çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nin (TÜRES) kurucusu ve başkanı olan Ramazan Bingöl et restoranlarının da sahibidir. İşte Ramazan Bingöl'ün hayatı ve biyografisi...

Ramazan Bingöl kimdir?

1967 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğan Ramazan Bingöl küçük yaşta ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Ramazan Bingöl eğitimine halen devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde bir yandan eğitiminedevam eden Ramazan Bingöl, bir yandan da Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin unutulmaması ve yeniden hatırlanması için çalışmalar yapıyor.

Aile şirketinde 20 yıl boyunca çalışan Ramazan Bingöl gönül verdiği gıda ve restoran işletmeciliğine kendi adı ve markası ile devam etmeye karar verdi. Şuan Ramazan Bingöl Et Lokantası markası ile 4 tane işletmesi vardır.

2004 yılında bir grup girişimci iş adamıyla birlikte Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'ni (TÜRES) kurdu. Halen TÜRES Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Şu an aktif olarak TÜRES Genel Başkanlığı, TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi üyeliği, İTO Meclis Üyeliği ve Trabzon Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

Ramazan Bingöl MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Şurası Gastronomi Komisyonu Üyeliği, Türk Mutfak Vakfı Başkanlığı, Edim Başkan Yardımcılığı, Mega Center Yönetim Kurulu Üyeliği, Esnaf Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Bayrampaşa Kızılay Şubesi Başkanlığı, Tüm Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcılığı, Gıda Dernekleri Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Ramazan Bingöl, “Restoran İşletmeciliği - Restoranlar ve Lokantalar Nasıl Yönetilir?” kitabı, “Restoran İşletmeciliğinde İşçi İşveren İlişkileri” kitabı ve son olarak “Ramazan Bingöl Mutfağından Tarifler” kitabı İle 3 eseri yayınlandı.

Ramazan Bingöl'ün adı TRT ekranların yayınlanan Şefin Özel Konuğu adlı program ile geniş kitlelerce duyuldu. Ramazan Bingöl halen Şefin Özel Konuğu adlı programa devam etmektedir.

Türk mutfağının yemek kültürünü, unutulmaya yüz tutmuş tariflerini sonraki kuşaklara aktarılması misyonunu üstlenen Ramazan Bingöl, evli ve 4 çocuk babasıdır. .