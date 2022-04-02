Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç tatlısı nedir? Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tatlısı malzemeleri nelerdir?

Ramazan ayının favori tatlılarından olan Güllaç, ilk iftar sofralarında yerini almayı bekliyor. Her ne kadar kişisine göre farklı yöntemler ve malzemeler ile yapılsada birçok kişi bu hafif tatlının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç tatlısı nedir? Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

GÜLLAÇ TATLISI NEDİR?

Ramazan ayının favori tatlılarından olan Güllaç, ilk iftar sofralarında yerini almayı bekliyor. Her ne kadar kişisine göre farklı yöntemler ve malzemeler ile yapılsada birçok kişi bu hafif tatlının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki Ramazan ayının vazgeçilmezi Güllaç tatlısı nedir? Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Hafif bir tatlı olma özelliği taşıyan Güllaç, Ramazan ayının sembolik tatlıları arasındadır. Nostaljik lezzet olan güllaç, pratik bir tatlı olmasına rağmen maharet gerektirir. Bir Güllaç'ın güzel yapan şey kıvamındadır. Süt ve Güllaç yapraklarının oranlarının iyi ayarlanması gerekmektedir. Hem güllaç yaprakları sütü iyice emmiş olmalı, hem de süt miktarı güllaç dilimlerinin altından damlayacak kadar fazla olmamalıdır. Bu sayede enfes Güllaç tam tadında olacaktır. Bir başka nokta ise içindeki şeker durumu. İçinde çok fazla şeker bulunduran Güllaç çokta makul karşılanmamaktadır. Özellikle ramazanda oruç sonrası yenen güllacın çok şekerli olması sağlık açısından da doğru olmaz.

GÜLLAÇ TATLISI MALZEMELERİ NEDİR?

* 1,5 litre süt

* 1 su bardağı şeker

* 10 adet güllaç yaprağı

* 2 çorba kaşığı gül suyu

* 1 su bardağı ceviz içi

GÜLLAÇ TATLISI TARİFİ NEDİR?

Öncelikle sütü derin bir tencereye koyup kaynama sıcaklığına ulaşıncaya dek ısıtın.

Hafifçe kaynamaya başladıktan sonra altını söndürüp şekeri ilave edin ve tamamı eriyene kadar iyice karıştırın.

Şeker eridikten sonra içine gül suyunu da ekleyin ve tekrar karıştırın.

Dikdörtgen biçimindeki tepsinin tabanına sütten bir kepçe kadar yayın.

Güllaç yapraklarını iri parçalar halinde kırın ve tepsiye yerleştirin.

Üzerine kepçe ile her tarafı ıslanacak biçimde süt dökün ve bir kat daha güllaç koyun.

Arasına ceviz içi serpip bir kat daha güllaç yaprağı, süt, ceviz içi sıralamasına devam edin.

En son güllaç yapraklarını yerleştirip kalan sütü üzerine gezdirin.

Güllacınızı oda sıcaklığında 1-2 saat kadar bekletip sütünü iyice çekmesine izin verin.

Daha sonra geniş kareler halinde tatlınızı dilimleyin. Her bir dilimin üzerini nar ve file bademle ya da damak tadınıza ve mevsime uygun farklı meyvelerle süsleyin.

Buzdolabından Güllaç tatlınızı iki saat dinlendirdikten sonra enfes serinliğin keyfini tüm Ramazan ayı boyunca çıkarın.

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