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Rakı, viski, votka ve şarap zamlandı! İçkiye ne kadar zam geldi? Alkole ne kadar zam geldi? Mayıs zam sonrası yeni alkol fiyatları

Rakı, viski, votka ve şarap zamlandı! Alkol zammı sosyal medyada konuşuluyor. Beklenen bir zam olan içki zammının listesi Özgür Aybaş tarafından paylaşıldı. Peki İçkiye ne kadar zam geldi? Alkole ne kadar zam geldi? Mayıs zam sonrası yeni alkol fiyatları...

1 Saat Önce
2022-05-18 13:38:18
Rakı, viski, votka ve şarap zamlandı! İçkiye ne kadar zam geldi? Alkole ne kadar zam geldi? Mayıs zam sonrası yeni alkol fiyatları

Alkol zammı sosyal medyada konuşuluyor. Beklenen bir zam olan içki zammının listesi Özgür Aybaş tarafından paylaşıldı. Peki İçkiye ne kadar zam geldi? Alkole ne kadar zam geldi? Mayıs zam sonrası yeni alkol fiyatları...

Rakı, viski, votka ve şarap zamlandı!

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Mey grubuna zam geldiğini bildirdi. Aybaş; "Mey zammı" diyerek aşağıda yer alan listeyi paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünleri yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmiş oldu.

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