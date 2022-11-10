Rakebet Kurumu'ndan kozmetik firmalarına soruşturma! Hangi kozmetik firmaları ve markalarına neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu'ndan yapılan son kamuoyu duyurusuna göre kurul kozmetik ve kişisel bakım alanında faaliyette olan 6 firma için soruşturma başlatma kararı verdi. Ülkemizde son zamanlarda kozmetik ürün satışlarında artış olduğu biliniyor.

Rekabet Kurumu kendsiine verilen hak ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli gördüğü durumlarda firmalara soruşturma açabiliyor. Rekabet Kurumu'ndan gelen son duyuruya göre ise bu kez 6 kızmetik firmasına soruşturma açıldı.

Hangi kozmetik firmaları ve markalarına neden soruşturma açıldı?

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyette olan 6 firma hakkında Rekabet Kurumu soruşturma başlattı. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre soruşturma başlatılan firmalar şöyle;

Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ, Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ

NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti,

Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti.

Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti

Kozmetik firmalarına soruşturma neden başlatıldı?

İsmi geçen firmaların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Rekabet Kurumu nedir?

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Ticaret Bakanlığıdır. Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.