Rahime Edis kimdir? Mersin'de vahşet! Rahime Edis yaşam savaşı veriyor

Rahime Edis kimdir? Mersin'de vahşet! Kıskançlık yüzünden erkek arkadaşı tarafından feci şekilde dövülen Rahime Edis hastanede yaşam savaşı veriyor. 26 Eylül'de gerçekleşen korkunç saldırı sonrası Rahime Er Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahime Edis'i demir kriko ve yumruk darbeleri ile darp edilen Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olay ülke gündemine oturdu.

Rahime Edis kimdir? Mersin'de vahşet! Kıskançlık yüzünden erkek arkadaşı tarafından feci şekilde dövülen Rahime Edis hastanede yaşam savaşı veriyor. 26 Eylül'de gerçekleşen korkunç saldırı sonrası Rahime Er Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahime Edis'i demir kriko ve yumruk darbeleri ile darp edilen Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olay ülke gündemine oturdu.

Mersin'de genç bir kız vahşice katledilmek üzere darp edildi. Rahime Edis adlı kadın sevgilisi Hasan Sevinçer tarafından demir çuvuklarla dövüldü. Yüzü gözü kanlar içinde araçla evine bırkakılan kadını annesi hastaneye yetiştirdi. Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Rahime Edis'in yüzü tanınmaz hale gelirken hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Rahime Edis kimdir?

Rahime Edis Mersin'in Silifke ilçesinde yaşıyordu. 23 yaşında olan Rahime Edis 26 Eylül'de erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve ve Mustafa Göker birlikte vakit geçirdi. Kıskançlık yüzünden sevgilisi Hasan Sevinçer ile tartışma yaşayan Rahime Edis feci şekilde dövüldü.

Tartışma sırasında Hasan Sevinçer, Edis'e araçtaki demir krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.

Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.

Kızı Rahime Edis'i kanlar içinde gören annesi polise ve ambulansa haber vererek kızını hastaneye yetiştirdi.

Edis, gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Edis'in 4 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan Sevinçer ile arkadaşı tutuklandı. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis'in hayati tehlikesi devam ederken, şüpheliler Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. .