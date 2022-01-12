Rahatlatıcı ayak banyosu nasıl hazırlanır?

Ayak banyosu az bir maliyetle ve kolay bulunabilecek doğal malzemelerle evde hazırlanabilir. Peki rahatlatıcı ayak banyosu nasıl yapılır? Ağrı kesici ayak banyosu nasıl yapılır? Yeşil çay ve şekerli ayak scrub'ı nasıl hazırlanır? Çilekli ayak scrub'ı nasıl hazırlanır? Avokadolu ayak scrub'ı nasıl hazırlanır? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Ayak banyosu sayesinde kan dolaşımı uyarılabilir, bazı hastalıkların iyileşmesine yardımcı olunabilir. Aynı zamanda ayak banyosu vücudunuz üzerinde de güçlü bir etkiye sahip olabilir. İşte sağlığınıza iyi gelecek ayak banyoları...

Rahatlatıcı ayak banyosu nasıl yapılır?

Ayaklarınızı içerisine koyabileceğiniz bir leğenin içine bileklerinize gelene kadar ılık su koyun. İçerisine 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tane taze sıkılmış limon suyu, 2 çorba kaşığı deniz tuzu ilave edin. Ayaklarınızı yaklaşık 10 dakika bu suyun içerisinde tutun ve daha sonra bir lif yardımıyla hafif bir şekilde ovarak ölü derilerden ayaklarınızı arındırın. Bu sayede topuğunuzdaki sertleşmelerden de kurtulabilir ve ayaklarınızı rahatlatabilirsiniz.

Ağrı kesici ayak banyosu nasıl yapılır?

Ayaklarınızı içerisine koyabileceğiniz bir leğenin içine bileklerinizi biraz geçene kadar ılık su koyun. Suyun içerisine 2-3 çorba kaşığı deniz tuzu ilave edin ve daha sonra 2 bardak karbonat ekleyin. Ayaklarınızı bu suda yarım saat kadar tutun. Daha sonra ayaklarınızı kurulayın ve nemlendirici bir krem sürün. Bu sayede ayaklarınızdaki ağrılardan kurtulabilirsiniz.

Yeşil çay ve şekerli ayak scrub'ı nasıl hazırlanır?

2 tane poşet yeşil çayın içerisinde bulunan çayı çıkarın. 1 çorba kaşığı esmer şeker, çay, 1 çorba kaşığı bal, çeyrek bardak badem yağı ve taze sıkılmış 1 tane limon suyunu kasede güzel bir şekilde karıştırın. Ilık suyla nemlendirdiğiniz ayaklarınıza scrub şeklinde uygulayın. Bu sayede ayaklarınız çok daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilir.

Çilekli ayak scrub'ı nasıl hazırlanır?

10 tane çilek, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı deniz tuzunu güzel bir şekilde ezin ve karıştırın. Scrub kıvamı elde edene kadar karıştırmayı sürdürün. Ayağınıza masaj yaparak sürün ve daha sonra ılık suyla yıkayın. Bu scrub sayesinde ayak kokusundan kurtulabilirsiniz.

Avokadolu ayak scrub'ı nasıl hazırlanır?

1 tane avokado çekirdeği, yarım avokado, 1 çorba kaşığı deniz tuzuna ihtiyacınız olacak. Avokado çekirdeğini 1 veya 2 gün boyunca kurumaya bırakın. Kuruduğunda küçük parçalara ayırın ve bir öğütücüden geçirin. Daha sonra tüm malzemeleri güzel bir şekilde karıştırın ve ayağınıza masaj yaparak uygulayın. Bu sayede ayaklarınız çok daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.