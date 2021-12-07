Aromaterapi kökleri 6000 sene öncesine uzanır. Bitkilerden elde edilen yağların şifa amaçlı kullanılması aromaterapi olarak adlandırılır. Sizler için rahatlatıcı aromaterapik yağları araştırdık...



Aromaterapi, bitkilerden elde edilen yağların şifa amaçlı kullanılmasıdır. Aromaterapinin kökleri 6000 sene öncesine dayanır. Antik Çin, Hindistan, Yunan, Roma ve Mısır medeniyetlerinde bitkisel yağlar tedavi amaçlı, kozmetik amaçlı ve ilaç yapımında kullanılırdı. Modern bilimin aromaterapiyi keşfi 20. yüzyılın başlarına denk gelir. Fransız kimyager René-Maurice Gattefossé' laboratuvarda parfüm üretirken kazara elini yakmış ve lavanta yağı sürdüğünde elinin daha kısa bir süre içerisinde iyileştiğini fark etmiştir. Bu olaydan sonra Gattefossé, esans yağların kimyasal özelliklerini inceledi ve çalışmalarını I. Dünya Savaşı'nda yaralanan askerlerin yanık, kesik ve yaralarını tedavi etmek için kullandı. Yirminci yüzyılın ortalarına gelindiğinde aromaterapi masajı terapistleri ve güzellik uzmanları ortaya çıktı ve bitkisel yağlar, tıp uzmanları tarafından da kullanılmaya başlandı.

Rahatlatıcı aromaterapik yağlar hangileridir?

Zor geçen bir günün sonunda kendimizi keyifsiz hissedebiliyoruz. Bu ruh halinden bitkisel yağlar kullanarak kurtulabiliriz. Bu yağlar sayesinde stresimiz azalacak, duygu ve düşüncelerimizi daha kolay kontrol edecek ve daha iyi odaklanacağız.

Biberiye yağı - Biberiye yağı, beden yorgunluğunu ve zihin yorgunluğunu ortadan kaldırmak, zihni harekete geçirmek ve hafızayı güçlendirmek için kullanılabilen bir yağdır.

Limon yağı - Limon yağı, ferahlatıcı bir yağdır. Aynı zamanda insanı sakinleştirici ve canlandırıcı özelliğe de sahiptir.

Okaliptüs yağı ve nane yağı - Okaliptüs yağı ve nane yağı, solunum yollarını rahatlatmak, açmak ve ferahlatmak için kullanılabilen doğal yağlardır. Bu yağlar aynı zamanda keskin kokuları sayesinde zihnin hızlı bir şekilde uyanmasına yardımcı olur ve kafanızı toplamanızı sağlar.

Lavanta yağı ve yasemin yağı - Lavanta yağı ve yasemin yağı, stres ve gerilime bağlı olarak oluşan ve diğer tip ağrıları azaltma özelliğine sahip yağlardandır. Bu iki tür yağ de ferahlatıcıdır ve hafif şiddetli depresyonlara çok iyi gelmektedir.

Zencefil yağı - Zencefil yağı, kas ağrılarını azaltır ve enerjiyi artırarak daha zinde hissetmemizi sağlar.

Ayrıca portakal, tarçın, sandal ağacı, gül, ardıç, çam ve bergamot yağları da stresi azaltan yağlardandır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.