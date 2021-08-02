Ragnar Lothbrok kimdir? Ragnar Lothbrok nasıl öldü? Ragnar Lothbrok gerçek mi? Vikingler dizisi ile gündeme gelen Viking kralı Ragnar Lothbrok'un kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Fransa ve İngiltere içlerine kadar seferler düzenleyen Ragnar Lothbrok Vikinglerin kahramanıdır. Viking tarihinde çok önemli yere sahip olan Ragnar Lothbrok, sefer düzenlediği ülkelerin siyasal ve sosyal hayatını da derinden etkilemiştir. İşte Ragnar Lothbrok'un hayatı ve biyografisi...

Ragnar Lothbrok kimdir? Ragnar Lothbrok nasıl öldü? Ragnar Lothbrok gerçek mi? Vikingler dizisi ile gündeme gelen Viking kralı Ragnar Lothbrok'un kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Fransa ve İngiltere içlerine kadar seferler düzenleyen Ragnar Lothbrok Vikinglerin kahramanıdır. Viking tarihinde çok önemli yere sahip olan Ragnar Lothbrok, sefer düzenlediği ülkelerin siyasal ve sosyal hayatını da derinden etkilemiştir. İşte Ragnar Lothbrok'un hayatı ve biyografisi...

Dünya üzerinde bir çok ülkede yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Vikingler dizisiyle gündeme gelen efsanevi Viking kralı Ragnar Lodbrok'un kim olduğu ve nasıl öldüğü insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Vikinglerin tarihteki en etkili krallarından biri olan Ragnar Lodbrok 9. yüzyıl AVrupa'sının siyasal ve sosyal yaşantısını da derinden etkilemiştir. Peki Ragnar Lothbrok kimdir?

Ragnar Lothbrok kimdir?

Ragnar Lodbrok'un doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Ragnar Lodbrok'un 9. yüzyılda yaşadı ve Kuzey Avrupa'nın siyasal ve sosyal yaşantısını değiştirdi.

Ragnar Lodbrok Viking savaşçı ve Viking kralıdır.

Başarılı bir komutan olan Ragnar, Fransa ve İngiltere içlerine başarılı askerî seferler düzenlemiştir. Danimarka tahtına çıkmak için mücadele ederek başarılı olmuş hem Danimarka hem de İsveç kralı olmuştur.

Odin'den geldiğini öne sürmüş, ünlü kadın savaşçılar Lagertha ve Aslaug ile evlenmiştir.

Özellikle Fransa'da nehirleri kullanarak çok geniş çaplı bir bölgeyi yağmalamayı başarmıştır.Çok hareketli olduğundan güçlü Frank süvarisinin istediği meydan muharebelerinden kaçınmış, beklenmedik cesur seferlere girişmiştir.

Ragnar Lodbrok Fransa ve İngiltere'nin içlerine çok fazla seferler düzenlemiştir. Bu seferlere bir çok Fransız ve İngiliz kentleri yağmalanmıştır.

Ragnar'ın komutasındaki 120 gemi ve 5 bin kişilik Viking ordusu mart ayında Atlantik Okyanusu'ndan Sen nehrine girerek nehir etrafındaki köyleri yağmalamışlardır ve nisan ayında Paris'e varmışlardır. Fransa Kralı, Vikinglere karşı başarılı olamamıştır. Vikingler 2.5 ton altın ve gümüş fidye alarak şehri terk etmişlerdir, akın sırasında Avrupa'da salgın hastalık başladığı ve Ragnar'da hastalığa yakalandığı söylenmektedir.

Ragnar ve ordusu İngiltere'de bir çok kiliseye ve kasabaya yağma yaptığı bilinir. Yağmaları İngiltere genelinde iç karışıklık çıkarmış ve otoriter düzeni bozmuştur.

Hristiyan şehirlerine saldırırken kentteki tüm savaşçıların kilisede ayinde olduğu pazar günleri tercih edilirdi.

Genellikle yüklü bir kefalet sonrasında kurbanlarını serbest bırakır, aynı yere sürekli olarak yeniden saldırarak zenginlikleri talan ederdi.

Ragnar Lothbrok nasıl öldü

Ragnar Lodbrok'un nasıl öldüğü bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Ragnar Lodbrok 9. yüzyılda İngilltere kralı tarafından öldürülmüştür. Ragnar Lodbrok İngiltere'de kral Ælla'ya esir düşmüş ve yılanlarla dolu bir çukura atılarak öldürülmüştür.

Dizideki Ragnar Lothbrok Kimdir?

Vikingler (Vikings) dizisinde Ragnar'i Travis Fimmel canlandırmaktadır. Dizide Ragnar Lothbrok'un batıyı keşfetmesi ve seferleri anlatılmaktadır.

Vikingler dizisi hakkında

Vikings, tarihsel drama türünde bir Kanada-İrlanda ortak yapımı televizyon dizisi. Yazarlığını ve yapımcılığını Michael Hirst'in yaptığı dizi History kanalında yayınlanmaktadır. ABD ve Kanada'da 3 Mart 2013 günü yayına başlamıştır.

İrlanda'da filme alınan Vikings, Viking Ragnar Lodbrok'un hayatı ve hikâyelerinden esinlenilmiştir. Ragnar Lodbrok, en bilindik İskandinav mitolojisinin kahramanı ve kötü şöhretli Fransa ve İngiltere'nin belalısı hâline gelmiştir. Bir Viking çiftçi olarak canlandırılan Ragnar, İngiltere'ye yaptığı ilk baskınları kardeşi Rollo ve karısı savaşçı Lagertha ile birlikte gerçekleştirmiştir.

5 Nisan 2013 tarihinde History kanalı, 27 Şubat 2014 günü başlayan Vikings'in ikinci sezonunun on bölüm olacağını açıkladı. 25 Mart 2014 tarihinde History kanalı, Vikings'in üçüncü sezonunun da on bölüm olacağını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.