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Putin koronavirüs mü oldu? Putin'den 'Karantinaya girebilirim açıklaması'

Putin koronavirüs mü oldu? Putin Covid-19 mu oldu? Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama geldi. Putin açıklamasında karantinaya girebileceğini duyurdu. Putin'in açıklamasının ne anlama geldiği merak edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Putin 'Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevrem de bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var.' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-14 12:13:45
Putin koronavirüs mü oldu? Putin'den 'Karantinaya girebilirim açıklaması'

Putin koronavirüs mü oldu? Putin Covid-19 mu oldu? Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama geldi. Putin açıklamasında karantinaya girebileceğini duyurdu. Putin'in açıklamasının ne anlama geldiği merak edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Putin "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevrem de bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Sputnik'in haberine göre Putin burada yaptığı açıklamada karantinaya girebileceğini açıkladı.

Putin koronavirüs mü oldu?

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevrem de bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" dedi.

Mecazi anlamda söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının soruları üzerine Putin'in sözlerine açıklık getirdi. Peskov, Rus liderin bu sözlerini mecazi olarak kullandığını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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