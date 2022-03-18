Vücut geliştirme dünyasının babası olarak bilinen Arnold Schwarzenegger Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Arnold Schwarzenegger Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında ne dedi? Putin'e çağrıda bulunan Arnold Schwarzenegger ne dedi? Arnold Schwarzenegger kimdir? İşte detaylar...

ARNOLD SCHWARZENEGGER KİMDİR?

Arnold Schwarzenegger, 30 Temmuz 1947 Avusturya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Amerikalı olan sporcu, aktörlük ve politikacılık yapmıştır. Schwarzenegger 2003-11 yılları arasında California Eyaleti Valisi olarak görevde bulunmuştur. Sinema sektöründe de tanınmış olan isim, çıkışını Conan filmi ile sağlamış. Ardından Terminatör filmi ile adından sıkça söz ettirmiştir. Schwarzenegger şans eseri olarak politikaya yönelmemiştir. Kendisi 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğenidir. Çalkantılı bir evlilik hayatı olan Schwarzenegger, 1986'da eski Fransa Büyükelçisi Sargent Shriver'ın kızı Maria Shriver ile evlenmiştir. 1997 yılında, evinin hizmetçisi kadından olan bir çocuğunun babalığını kabul ettikten sonra 2011'de eşiyle ayrılmıştır.

ARNOLD SCHWARZENEGGER PUTİN HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

9 dakikalık bir video paylaşan ünlü oyuncu, Rus halkına seslenerek ülkelerinden ortaya atılan bilgi kirliliğine ve yalan haberlere inanmamalarını tavsiyede bulundu. Rus halkının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı bitirmesi için çağrıda bulunarak baskı yapmasını isteyen Schwarzenegger, Kremlin'in Rus halkına kasten yanlış bilgi verdiğini söyleyerek bu sayede savaşı meşru kılmaya çalıştığını öne sürdü. .