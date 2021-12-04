Kuru fırçalama yöntemi sayesinde kan dolaşımını hızlandırıp, cilt yüzeyinizi pürüzsüzleştirebilirsiniz. Peki pürüzsüz bacaklara nasıl sahip olunur? Kuru fırçalama nedir? Selüliti ortadan kaldıran doğal bir yöntem var mı? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Pürüzsüz bacaklara sahip olmak her kadının hayalidir. Bunun için biraz emek harcamak gerekebilir. Sizler için pürüzsüz bacaklara sahip olmanızı sağlayacak bazı yöntemler paylaşacağız...

Pürüzsüz bacaklara sahip olmak için ne yapmak gerekir?

Kuru fırçalama - Cilde uygun bir fırçayla, banyoya girmeden, cilde herhangi bir şey sürmeden vücudu fırçalamak kuru fırçalama olarak adlandırılıyor. Bu işlem için uygun fırça sentetik olanlar değil, kaktüs, at kılı gibi doğal malzemelerden üretilen fırçalardır. Kuru fırçalama yöntemi sayeside kan dolaşımı hızlanır ve ciltteki ölü hücrelerden arınılır. Cildinizi çizmeden, nazik bir şekilde, aşağıdan yukarıya doğru fırçalamanız gerekir. Kuru fırçalama yöntemi selülit başta olmak üzere, cilt görünümünü bozan sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu yöntemi haftada en az dört kez, on beş dakika boyunca yapabilirsiniz. Ortalama bir ay sonunda gözle görülür sonuçlar alabilirsiniz.

Islak fırçalama - Kuru fırçalama yapmayı tercih etmiyorsanız banyoda ıslak fırçalama da yapabilirsiniz. Islak fırçalama için de sentetik değil doğal bir fırça temin etmeniz gerekir. Banyo esnasında fırçanızı ıslatın ve kullandığınız vücut temizleyici ürünü sabun veya duş jeli fark etmeksizin fırçayla köpürtün. Daha sonra ayak bileklerinden başlayarak, aşağıdan yukarıya doğru tüm vücudunuzu nazik bir şekilde fırçalayın. Ayaklarınızı, ellerinizi ve ayak tabanlarınızı da fırçalamayı unutmayın. Bu sayede cilt gözenekleriniz açılacak, ölü hücrelerden arınacaksınız. Banyodan sonra uygun bir kremle cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Selülit sorunundan kurtulmanın doğal bir yöntemi var mı?

Kafeinin kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu özelliğinden faydalanmak için kahveden peeling hazırlayabilirsiniz. Tarifini vereceğimiz karışımı, haftada üç kez banyo yapmadan önce ve banyo zeminine gazete kağıdı sererek uygulayabilirsiniz.

Kahve peelingi için bir su bardağı çekilmiş Türk kahvesi ya da filtre kahve veya bu kahvelerin telvesi, yarım su bardağı esmer şeker, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağına ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri hafif nemli bir kıvama gelinceye kadar güzel bir şekilde karıştırın ve banyodan önce ilk olarak bacaklarınıza, daha sonra isterseniz tüm vücuduna masaj yaparak karışımı sürün. Yaklaşık on beş dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin ve banyonuzu yapın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.