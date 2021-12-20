Küçük büyük herkes pankek yemeye bayılıyor. Tuzlu yapılabildiği gibi tatlı da yapılabiliyor ve çeşit çeşit reçellerle harika bir ikili oluyor. Peki iyi bir pankek nasıl yapılmalı? Pankek yapmanın püf noktaları neler? Sizler için araştırdık...



Puf puf kabarmış, mükemmel pişmiş bir pankek kahvaltıları süsledi mi yataktan kalkmak çok daha kolay oluyor. Yapımı oldukça basit olan pankekin mükemmel olmasını istiyorsanız bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Pankek yapmanın püf noktaları neler?

Pankek yapımında kullanacağınız malzemeler ne kadar taze olursa o kadar iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Pankekin harcını hazırlarken katı ve sıvı malzemeleri iki ayrı kapta karıştırıp son aşamada bir araya getirmeniz gerekiyor.

Yumuşak ve puf puf kabarmış pankekler için yumurta sarısını ve akını ayrı kaplara alın. Yumurta aklarını köpük gibi olana dek çırpın. Daha sonra içerisine yumurta sarılarını ve diğer sıvı malzemeleri ilave edip köpük kıvamına gelen yumurta aklarını çok fazla ezmeden karıştırın.

Krep hamurunu hazırlarken malzemelerin birbirine tamamen karışıp homojen ve akışkan bir kıvama gelmesi önemlidir. Fakat pankek hazırlarken malzemelerin tamamen birbirine karışmış olması gerekmiyor. Yani kocaman değil ama küçük topaklanmalar çok da önemli değildir. Bu yüzden çok fazla karıştırıp vaktinizi boşa harcamayın.

Pankek harcını karıştırmak için mikser kullanmayın. Çünkü mikser harcı olması gerektiğinden daha homojen bir yapıya getirecektir ve pankeklerin piştikten sonra sert olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden pankek harcını karıştırırken çırpıcı kullanabilir, hatta çatal dahi kullanabilirsiniz.

İyi bir pankek için harcı hazırladıktan sonra bekletmeden pişirmek gerekir. Aksi taktirde puf puf olmayacaktır.

Pankek pişirirken tavaya bol bol yağ koyarsanız pankekler çok yağlı olacaktır. Bu yüzden tavayı az miktarda, yalnızca yapışmalarını önleyecek kadar yağlamalısınız.

Pankeki pişirirken kabarcıklar oluşmaya, kenarları da pişmeye başlayınca hemen çevirmelisiniz.

Pankek harcı çok hızlı pişer. Bu yüzden tavaya harcı aldıktan sonra ocağın altını kısmanız gerekir. Aksi takdirde pankekler çok fazla pişecek, hatta yanacaklardır.

Pankek harcını tavaya koyarken krep hazırlar gibi harcı tüm tavaya yaydırmayın. Pankekin pofuduk olması için hamuru olabildiğince bir arada tutmanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.