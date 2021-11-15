Puf puf kabaran poğaçaların sırrını bulduk!

Puf puf kabarmış, damakları şenlendiren, kahvaltıların ve beş çaylarının vazgeçilmezi poğaçaları hepimiz çok seviyoruz. Fakat bazen ne yaparsak yapalım poğaçalarımız annelerimizin yaptığı gibi kabarmıyor. Peki puf puf kabarması için poğaça nasıl yapılmalı? Bu işin sırrı nedir? Sizler için araştırdık...



Beş çaylarının ve kahvaltıların vazgeçilmezidir poğaça. Makbul olanı puf puf kabarmış olanıdır. Maalesef annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı gibi kabartamıyoruz onu, bin bir hevesle hazırlıyor fırına veriyoruz fakat sönük poğaçalar çıkıyor hep fırından. Peki bu işin sırrı ne? İyi kabarıp yumuşacık olması için ne yapmak gerekiyor?

Poğaçaların güzelce kabarık yumuşacık olmasının sırrı

Puf puf kabarmış bir poğaça istiyorsanız emek vermeli ve sabırlı olmalısınız. Poğaçanın hamurunda kullanacağınız malzemeleri buzdolabından çıkardığınız gibi kullanmanız kabarmasına engel olacaktır. Malzemeler öncelikle oda sıcaklığında beklemelidir.

Poğaçaların yumuşacık olmasını istiyorsanız sadece tüm malzemelerin oda sıcaklığına gelmesini beklemeniz yetmeyecektir. Kullanacağınız sütün, suyun ve yağın da ılık olması gerekir.

Hamur işlerinde 3 tür maya kullanılır; kuru maya, instant maya ve yaş maya. Eğer malzeme listesinde az miktarda toz şeker varsa o toz şekeri mutlaka kullanmalısınız. Çünkü özellikle kuru maya kullanılan tariflerde toz şeker mayanın aktifleşmesini kolaylaştırır. Bu da poğaçaların pamuk gibi olmasını sağlar.

Mayanın aktifleşmesini sağlayacak adımları attıktan sonra elediğiniz un ve diğer kuru malzemeleri ilave edip enfes bir poğaça hamuru elde edebilirsiniz. Peki, bu hamurun kıvamını nasıl olmalı?

Tarifi uygulamaya başladınız, yukarıdaki tüm püf noktalara da uydunuz ve hamuru yoğurmaya başladınız. Poğaça hamurunu ele yapışmayacak bir hal alana kadar güzelce yoğurmanız gerekir. Malzemeler birbirine iyice karışmalı ve hamur homojen bir kıvamda olmalıdır.

Hamurun kıvama gelip gelmediğini anlamanın bir yolu da mevcut. Hamuru yoğurduktan sonra hamurun üzerine parmağınızla bastırın. Eğer hamurda bir çukur açılıyor ve hemen eski haline geri dönüyorsa hamurunuz mayalanıp, şekil verip pişmeye hazır demektir. Fakat parmağınızı bastırdığınız yerdeki çukur eski haline dönmüyorsa ya da parmağınıza hamur yapışıyorsa poğaça hamurunuz hazır değildir, biraz daha yoğurulmaya ihtiyacı vardır.

Hamuru mayalanması için en az yarım saate ihtiyaç vardır hamurun üzerini hafif nemli, temiz ve pamuklu bir bezle örterek mayalanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.