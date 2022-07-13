PUBG Mobile 2.1 güncellemesi geldi mi? PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobile 2.1 güncelleme tarihi belli oldu mu?

Mobil oyunlar denilince akla ilk gelen oyunlar arasında yer alan popüler oyun PUBG Mobile 2.1 güncellemesi duyuruldu. Son yılların popüler hayatta kalma oyunu PUBG'nin yeni güncellemesi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobile yeni güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde…

PUBG Mobile 2.1 güncellemesinin piyasaya sürülmesi, oyunun beta sürümünden bu yana oyuncular için uzun bir bekleyişin sonunu işaret ediyor. PUBG Mobile 2.1 güncellemesinin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Çok oyunculu video oyunu güncellemesiyle birlikte çeşitli özellikler gelecek. Oyun severlerin merak ettiği PUBG Mobile 2.1 güncellemesinin detaylarını araştırdık. Peki PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman yapılacak? PUBG Mobile yeni güncelleme ödülleri ve özellikleri nelerdir? İşte PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ile ilgili tüm detaylar.

PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek?

PUBG Mobile'ın 2.1 güncellemesinin 11 Temmuz Pazartesi günü saat 11:00'de geleceği söylenmişti ancak bir sonraki güncellemenin 13 Temmuz'da App Store ve Google Play'e geleceği bildiriliyor.

Oyunu 11-17 Temmuz (UTC+0) arasında güncelleyenler 3.000 BP, 100 AG ve Wild Burst Heads (3g) ile ödüllendirilecekler.

Apple App Store: 13 Temmuz 01:00 (UTC +0)

Oyunun resmi web sitesinde APK: 13 Temmuz, 01:45 (UTC +0)

Google Play Store: 13 Temmuz 04:00 (UTC +0)

PUBG Mobile 2.1 güncellemesi geldi mi?

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