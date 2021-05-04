PTT'ye gitmek yasak mı? (Tam kapanma) PTT'ye gitmek için izin almak gerekiyor mu?

29 Nisan'da uygulanmaya başlanan tam kapanmada neredeyse bir hafta geride kaldı. Tam kapanma vatandaşların akıllarında soru işaretlerini de beraberinde getirdi. PTT'ye gitmek isteyenler tam kapanmada PTT'ye gitmek için izin almak gerekiyor mu? sorusuna yanıt arıyor. Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği de dahil sosyal destekler PTT aracılığıyla ödeniyor. Peki bu durumda PTT'ye gitmek yasak mı? PTT'ye gitmek için nereden izin alınır? İzin alınmadan PTT'ye gidilirse ceza kesilir mi?

29 Nisan'da uygulanmaya başlanan tam kapanmada neredeyse bir hafta geride kaldı. Tam kapanma vatandaşların akıllarında soru işaretlerini de beraberinde getirdi. PTT'ye gitmek isteyenler tam kapanmada PTT'ye gitmek için izin almak gerekiyor mu? sorusuna yanıt arıyor. Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği de dahil sosyal destekler PTT aracılığıyla ödeniyor. Peki bu durumda PTT'ye gitmek yasak mı? PTT'ye gitmek için nereden izin alınır? İzin alınmadan PTT'ye gidilirse ceza kesilir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca kişinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bilgin açıklamasında kısa çalışma ödeneiği (KÇÖ) ödemelerine ve İşsizlik Ödeneği ödemelerine dair son bilgileri paylaştı. Bilgin Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu. Ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanların da PTT üzerinden ödemeyi alabileceği belirtildi. Vandaşlar da "PTT'ye gitmek yasak mı? PTT'ye gitmek için nereden izin alınır? İzin alınmadan PTT'ye gidilirse ceza kesilir mi?" gibi soruları sormaya başladı.

PTT'ye gitmek için izin almak gerekiyor mu?

Kısa Çalışma Ödeneği'ni bankadan ya da ATM'dene çekmek isteyen vatandaşlar maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelebilir. Ancak Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve İsşzilik Ödeneğini PTT'den şekmek isteyenler Vefa destek hattından izin almaları gerekecek.

PTT'ye gitmek için nereden izin alınır?

Tam kapanmada bankalar ve PTT kısıtlı çalışan ile belirlenen saatler arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak bankalara ve PTT'ye gitmek isteyen vatandaşların VEFA destek hattından izin alması gerekiyor. Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşılabilir. Banka işlemlerinden en az 2 saat önce 112 aranarak bankaya gidiş için onay alınabilir.

Tam kapanmada PTT kaça kadar açık?

Tam kapanma döneminde PTT'de işi olan vatandaşlar PTT'nin çalıma saatini merak ediyor. Peki PTT tam kapanmada kaça kadar açık? PTT tam kapanmada hizmet vermeye devam edecek. Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçte hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

Tam kapanmada maaş çekmek serbest mi?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

PTT sosyal kart ile KÇÖ çekilir mi?

Sosyal yardım ödemesi alan PTT müşterileri, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan PttMatik'lerden ve kamu bankası ATM'lerinden PTT sosyal kartını kullanarak ödemelerini alabilirler. PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.