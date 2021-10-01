PTT personel alımı 2021 | PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT personel alımı 2021 | PTT'nin 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları iş arayan binlerce kişiyi umutlandırdı. PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar şimdiden PTT personel alımı ilanlarını incelemeye başladı. PTT'nin yakın zamanda personel ilanı vermesi bekleniyor. Ancak bu sayının ne kadar olacağı ise henüz net değil. İşte PTT personel alımına dair detaylar...

PTT personel alımı 2021 | PTT'nin 55 bin personel alımı yapılacağı iddiaları iş arayan binlerce kişiyi umutlandırdı. PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar şimdiden PTT personel alımı ilanlarını incelemeye başladı. PTT'nin yakın zamanda personel ilanı vermesi bekleniyor. Ancak bu sayının ne kadar olacağı ise henüz net değil. İşte PTT personel alımına dair detaylar...

Devlet kadrosunda bir işe girmek isteyenler PTT'nin personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isiyor. PTT'nin 55 bin personel ile kadrosunu güçlendireceği iddiaları iş arayan binlerce kişiyi umutlandırdı. PTT personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

PTT personel alımı başladı mı?

2023 yılına kadar PTT bünyesine toplam 55 bin PTT personeli alınacağı iddia edildi.İş arayanlar PTT memur alımı ne zaman başlayacak? PTT'nin 55 bin personel alıp almayacağına ilişkin bilinmezlik sürüyor. PTT memur alımını çeşitli aralıklarla duyurmayı planlıyor. Personel alımları ile ilgili net bir tarih belirtmeyen PTT, kendi resmi web sayfası olan www.ptt.gov.tr sayfasından duyurularını yapılacağını bildirildi. PTT personeli olmak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT memur alımı ilanların için kurumun veb sitesini yakından takip etmeli.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT personel alımlarını resmi internet sitesinden duyuracak. PTT'de görev almak isteyen vatandaşlar Ptt.gov.tr adresi üzerinden ilanları takip etmelidir.

PTT 55 bin personel alımı iddiası gerçek mi?

PTT 55 bin personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

PTT personel alımı başvuru genel şartları

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Timetürk.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

PTT personel alımı başvuru özel şartları

1) Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır. Timetürk.

2) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3) Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4) Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.