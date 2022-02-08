PTT kredisi nedir? PTT kredisine kimler başvurabilir? PTT kredisi faiz oranları nasıl? PTT kredisi

Tek maaşla geçinmeye çalışan ve bu nedenle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekli vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerini aramaya başladı. PTT, 2022 emekli kredisi hizmetini açıklayarak yeni dönemde emeklilerin nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla karşılayacağını duyurdu.

Emeklileri sevindirecek kredi kampanyasının haberi şubat ayı itibarıyla kredi faiz oranlarını güncelleyen PTT oldu. PTT, yeni dönemde de emekli kredisi hizmetini geliştirerek vatandaşların nakit sıkıntısına çözüm olacağını duyurdu. PTT ve PTT ile anlaşmalı bankalardan talep edilebilecek emekli kredisinin detayları belli oldu. PTT'nin emekli kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için güncel kredi detayları şu şekilde ilan edildi:

Aktifbank PTT emekli kredisi faiz oranı: Yüzde 2,49

Vakıfbank PTT emekli kredisi faiz oranı: Yüzde 1,91 (50 bin TL ve üzeri kredi tutarları için)

PTT Emekli Kredisi İçin Yaş Sınırı Nedir?

PTT'nin geliştirmiş olduğu yeni dönem emekli kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sıklık ile kredi üst yaş sınırını araştırmaktadırlar. Diğer bankaların emekli kredisi hizmetinde olduğu gibi PTT'nin emekli kredisi hizmeti için de yaş sınırlaması bulunmaktadır. Buna göre ilgili kurumların yeni dönem emekli kredisi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için üst yaş sınırı, 80 olarak belirlenmiştir.

Emekli Kredisi Veren Diğer Bankalar

PTT gibi diğer bankalar da yeni dönem emekli kredisi kampanyalarını duyurdular. Buna göre 2022 Şubat ayı itibari ile emekli kredisi veren bankaların ilan ettikleri kredi kampanyalarının detayları şu şekilde belirlendi: