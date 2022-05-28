PTT kart şifresi almak bu günlerde internetin en çok merak edilen konularından biri. Yeni kartı çıkaran vatandaşlar, kart şifresini alma yöntemlerini araştırmaya devam ediyor. Peki Ptt kart şifresi nereden ve nasıl alınır?

PTT kart şifresi almak bu günlerde internetin en çok merak edilen konularından biri. Yeni kartı çıkaran vatandaşlar, kart şifresini alma yöntemlerini araştırmaya devam ediyor.

Ptt kart şifre alması nereden ve nasıl yapılmaktadır?

Günümüzde internet üzerinden birçok bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Vatandaşların bu günlerde gündemindeki konuların başında PTT kart şifresi geliyor. PTT kartını yeni alan kişiler şifreyi ve detaylarını nereden alacağını merak ediyor. PTT kartı şifresini aşağıdaki gibi alabilirsiniz. İster internet üzerinden ister e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya cep telefonunuza SMS yöntemi ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Önce PTT'ye gitmeli ve hesap açmalısınız. Kartınız hesap kaydından hemen sonra teslim edilecektir. Kart teslimi de dönemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle kart 10 veya 15 gün içinde evinize teslim edilir. Kartınızı aldıktan sonra kart şifrenizi belirlemeniz gerekmektedir.

Bunun için öncelikle Ptt'ye kayıtlı cep telefonunuzun numarasının aynı numara olduğundan emin olmalısınız. 444 1 788 müşteri hizmetlerini arayarak şifre işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, aynı kayıtlı numaradan aramanız gerekir.

PTT kart şifresini nasıl sıfırlarım?

PTT kartınıza şifre almayı düşünüyorsanız ön yazımızda yazdığımız yöntemleri kullanmanız yeterli olacaktır. Hesap başvurusu yaparken İnternet bankacılığında interaktif şube girişi yaptıysanız, şifrenizle İnternet bankacılığına giriş yaparak hesabınızda tanımlı banka kartlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. İnternet bankacılığını kullanmadan önce, kart şifrenizi belirlemek için hesabınızın ve kart bağlantılarınızın önceden tanımlanmış olması gerekir. Genel olarak internet bankacılığı kullanımı PTT için yaygın değildir. Bu yüzden müşteri hizmetleri aracılığıyla veya SMS göndererek yapmanızı öneririz.

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