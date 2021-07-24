Türkiye’nin en çok kullanılan kargo şirketlerinden biri olan PTT’ye ilgi son dönemlerde pandemiyle birlikte artış gösterdi. Kısıtlamalardan dolayı evlerinde kalan milyonlarca kişi kargo hizmetlerini PTT vasıtasıyla yapmaktadır. Bu süreçte birçok kişinin merak ettiği durumların başında kargolarının takibi meselesi gelmektedir. PTT kargo takibi nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından internet vasıtasıyla araştırılmaya başlanmıştır. Peki PTT kargo takibi nasıl yapılır? PTT kargo takip no nereden bulunur? PTT kargo takibi nasıl ve nereden sorgulanır?

Türkiye'nin en güvenilir, hızlı bir o kadar da yaygın posta kuruluşlarından biri PTT'ye olan ilgi günden güne artmaktadır. Türkiye'ni ve Dünya'nın posta idareleri anlamında sayılı kurumlarından biri olan PTT, özellikle pandemiyle birlikte sık sık gündeme gelen bir kurumdur. Pandeminin etkisiyle internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması kargo hizmetlerine olan talebi arttırmıştır. Oluşan bu talebe yanıt verebilmek için PTT hizmetlerini daha da geliştirerek müşterilere sunmuştur. Müşterilerin PTT üzerinden ulaşabilecekleri hizmetlerin başında verdikleri kargoların takibini yapmak gelmektedir. Fakat birçok kişi bu takibin nasıl, nereden ve hangi numara ile yapılacağını bilmemektedir. Haberimizin içeriğinde bu soruların tümüne cevap verilecektir. İşte tüm detayları ile PTT kargo takibi nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

PTT kargo takibi nasıl yapılır?

Milyonlarca kişinin kargo ve diğer birçok işlemde tercih ettiği PTT, oldukça güvenilir, hızlı ve ekonomik bir kurumdur. Alınan kargoların müşterileri iletimi oldukça kısa sürelerde ve kolaylıkla yapılmaktadır. Bu süreçte kargoları PTT vasıtasıyla taşınan vatandaşlar, kargolarının durumunu, nerede olduğunu ve tahmini ulaşma süresini PTT'nin sunduğu hizmet vasıtasıyla öğrenebilmektedir. Bu hizmet PTT Kargo Takip hizmeti olarak bilinmektedir.

Bu hizmet PTT'nin kendine ait web sitesinden veyahut e-Devlet üzerinden kolaylıkla erişilebilmektedir. Bu hizmete ulaşabilmek için herhangi bir saat kısıtlaması konulmamaktadır. Dileyen vatandaşlar günün her anında ve her saatinde bu hizmete rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu hizmet sayesinde kargoya ait durum ve konum bilgisi verilmektedir. Böylelikle kargo sahibi müşteriler kargolarının durumunu rahatlıkla görüp ona göre aksiyon alabilmektedirler.

Bu hizmete erişebilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Öncelikle bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlardan PTT'ye ait resmi web sitesine giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra açılan sayfada sağ üst köşeye tıklanarak menü kısmı açılmış olur. Çeşitli seçeneklerin olduğu bu menüde “Gönderi Takibi” seçeneği seçilir.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, açılan farklı bir ekranda sorgulama sayfası açılır. Bu sorgulama sayfasında barkod numarası ve güvenlik kodu bilgileri girilir.

Eğer girilen bilgiler tam anlamıyla doğru ise, kargoya ait durum sorgulanabilir.

Bu noktada şu hususa dikkat edilmelidir;

Güvenli kodu hali hazırda ekranda görünmektedir. Barkod kodu ise eğer ürün kargoya çıktı ise ürün sahibinin kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilir.

PTT kargo takip sayfasına gidebilmek için TIKLAYINIZ

e-Devlet vasıtasıyla PTT kargo takibi nasıl yapılır?

PTT resmi web sitesinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de kolaylıkla gönderi takibi yapılmaktadır. T.C. kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi ile giriş yapılan e-Devlette arama kısmına, PTT Kayıtlı Gönderi Takibi yazılarak gönderilerin takibi yapılabilir. Bu hizmet sayesinde kargo, APS Kurye, Taahhütlü, Tebligat, Telgraf, yurtiçi/yurtdışı kayıtlı mektup postası gönderileri, koli, APG ve TURPEX gibi kargolara dair durum sorgulaması yapılabilmektedir.

PTT resmi web sitesi ve e-Devlet dışında çeşitli yollarla kargo sorgulaması yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden ilki 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerini arayarak bu işlem kolayca halledilebilir. Bunun yanı sıra PTT şubelerine gidilerekte kargo takibi yapma işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.