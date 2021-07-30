Ptt Kargo ödeme tipi N, Mh, Um, Po, Ua ne demek? Ptt Kargo ile kargo gönderenler veya kargo takibi yapanlar kargo bilgisinde yer alan ödeme tipinde değişik harflerin yer aldığını ve bunun ne anlama geldiğini araştırıyor. PTT ödeme tipi bölümünde N, Mh, Um, Po ve Ua yazabilir. Peki bunlar ne anlama geliyor?

Pandemi ile birlikte kargolara olan ilgi fazlasıyla artmış durumda. PTT kargo da insanların en çok tercih ettiği kargo firması olarak ön plana çıktı. PTT kargo ile kargo gönderenler kargo bilgisinde yer alan ödeme tipi seçeneği bölününde yer alan harflerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki Ptt Kargo ödeme tipi N, Mh, Um, Po, Ua ne demek?

PTT kargo ile en çok meak edilen konuların başında PTT Kargo ödeme tiplerinin ne olduğu geliyor. PTT Kargo ödeme tipleri içinde N, MH, UM, PO ve UA yer alıyor. Peki Ptt Kargo ödeme tipi N, Mh, Um, Po, Ua ne demek?

Ptt Kargo Ödeme Tipleri

İşte PTT kargo ödeme tipleri;

N: Kargo ücretinin nakit ödendiği/ödeneceği anlamına gelir.

MH: Kargonun ücretinin gönderici tarafından ödendiğini belirtir.

PO: Kargo ücreti peşin ödendi demektir.

UA: Kargo ücretinin teslim edilecek kişiden alınacağını belirtir.

PTT Kargo kaç günde gelir

PTT kargonun kaç günde geleceği ve kaç günde teslim edileceği bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Son yıllarda vatandaşların PTT kargoya olan ilgisi bir hayli artmış durumda. Yeni yapılanma ile vatandaşlara daha hızlı ve daha güvenli hizmet vermeyi hedefleyen PTT Kargo özellikle koronavirüs döneminde bir çok kişi tarafından tercih edildi. PTT kargo ile kargo göndermek isteyen vatandaşlar da PTT kargo kaç günde gelir? sorusunu soruyor. PTT kargo yurtiçinde tahmini olarak 1 ile 4 gün arasında teslimat yapar. Teslimatların zamanı için iki nokta arasındaki mesafe önemlidir. Yani kargonun ulaşacağı nokta ne kadar uzakta ise kargonun teslim süresi de uzayabilir. PTT kaargonun gideceği yer eğer bir köy yada ücra bir noktada ise teslim süresi 1 haftayı bulabilir.

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