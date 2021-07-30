PTT kargo kaç günde gelir? PTT kargo İstanbul içi kaç günde gider? Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşlar alışverişlerinin büyük bölümünü online platformlardan yaptı. Bu dönemde kargo firmalarının yükü de kat kat arttı. PTT kargoya olan ilgi de bu dönemde artmış durumda. Kargo işlemlerinde genellikle özel kargoları kullanan vatandaşlar PTT kargonun kargolarını kaç günde teslim ettiği internette araştırılıyor. Peki PTT kargo kaç günde gider? PTT kargo teslim süresi ne kadar?

PTT kargo kaç günde gelir? PTT kargo İstanbul içi kaç günde gider? Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşlar alışverişlerinin büyük bölümünü online platformlardan yaptı. Bu dönemde kargo firmalarının yükü de kat kat arttı. PTT kargoya olan ilgi de bu dönemde artmış durumda. Kargo işlemlerinde genellikle özel kargoları kullanan vatandaşlar PTT kargonun kargolarını kaç günde teslim ettiği internette araştırılıyor. Peki PTT kargo kaç günde gider? PTT kargo teslim süresi ne kadar?

Kargo firmaları taleplere yetişemez oldu. Her gün yeni elemanlarla talebi karşılamaya çalışan kargo şirketleri teslimatları zamanında yetiştiremeyince vatandaşların en çok şikayet ettiği sektör oldu. Özellikle pandemi döneminde kargo şirketlerinin yükü çok fazla arttı. İnternetten sipariş edilen ürünlerin zamanında gelmesini isteyen vatandaşlar yeni kargo şirketleri ile çalışmak istiyor. PTT kargo pandemi sürecinde vatandaşların en çok ilgi gösterdiği kargo firması olarak öne çıkıyor. PTT kargo ile paket gmdermek isteyen vatandaşlar PTT kargo kaç günde gelir? PTT kargo İstanbul içi kaç günde gider? gibi sorulara yanıt arıyor.

PTT Kargo kaç günde gelir

PTT kargonun kaç günde geleceği ve kaç günde teslim edileceği bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Son yıllarda vatandaşların PTT kargoya olan ilgisi bir hayli artmış durumda. Yeni yapılanma ile vatandaşlara daha hızlı ve daha güvenli hizmet vermeyi hedefleyen PTT Kargo özellikle koronavirüs döneminde bir çok kişi tarafından tercih edildi. PTT kargo ile kargo göndermek isteyen vatandaşlar da PTT kargo kaç günde gelir? sorusunu soruyor. PTT kargo yurtiçinde tahmini olarak 1 ile 4 gün arasında teslimat yapar. Teslimatların zamanı için iki nokta arasındaki mesafe önemlidir. Yani kargonun ulaşacağı nokta ne kadar uzakta ise kargonun teslim süresi de uzayabilir. PTT kaargonun gideceği yer eğer bir köy yada ücra bir noktada ise teslim süresi 1 haftayı bulabilir.

PTT kargo İstanbul içi kaç günde gider?

PTT kargı İstanbul içi teslimatlar genelde 1 gün içinde teslim edilir.

PTT APS kargo kaç günde gider?

PTT vatandaşlara acil kargo göderimi için APS kargo hizmeti de sunmaktadır. Vatandaşlar APS kargo ile kargolarını standart kargo göderimine göde daha hızlı ulaştırabilirler. APS Kargo ile paketler 1 günde adrese teslim edilebilir. APS kargo en uzak noktaya ise 3 gün içinde ulaşır.

Kargo nedir?

Genel kural olarak kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi kapsayan yurtiçi gönderilere "Posta Kargosu" denir.

Kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, otuz kilogram ağırlık veya üç yüz desi metreküp hacmin üzerinde olan gönderilere "Kargo" denir.

PTT nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), genel müdürlük olarak hizmet veren, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.