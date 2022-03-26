Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. PTT hafta sonu açık mı? PTT kargo Cumartesi çalışıyor mu?

PTT kargo Cumartesi dağıtım yapıyor mu sorusu hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri! PTT kargo Cumartesi çalışıyor mu? İşte detaylar...

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. .