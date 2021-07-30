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PTT 1500 TL kredi veriyor mu? PTT'den kredi açıklaması! Başvuran herkese kredi haberleri yalanlandı?

PTT'den kredi açıklaması! PTT 1500 TL kredi veriyor mu? Başvuran herkese kredi haberleri yalanlandı? Bir çok internet sitesinde yer alan 'PTT başvuran herkese faizsiz 1500 TL kredi veriyor' haberleri üzerine birçok kişi PTT şubelerine gitmiş ve 1500 TL kredi çekmek istediğini belirtmiştir. PTT'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki PTT başvuran herkese kredi veriyor mu? PTT kredi haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vatandaşı yanıltıcı haber olduğunu açıkladı.

1 Saat Önce
2021-07-30 09:55:03
PTT 1500 TL kredi veriyor mu? PTT'den kredi açıklaması! Başvuran herkese kredi haberleri yalanlandı?

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PTT'den kredi açıklaması! PTT 1500 TL kredi veriyor mu? Başvuran herkese kredi haberleri yalanlandı? Bir çok internet sitesinde yer alan "PTT başvuran herkese faizsiz 1500 TL kredi veriyor" haberleri üzerine birçok kişi PTT şubelerine gitmiş ve 1500 TL kredi çekmek istediğini belirtmiştir. PTT'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki PTT başvuran herkese kredi veriyor mu? PTT kredi haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vatandaşı yanıltıcı haber olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlede bazı internet sitelerinde PTT'nin başvuran herkese 1500 TL kredi verdiği haberleri çıkmıştı. Haberlerden sonra bir çok kişi PTT şubelerine giderek kredi çekmek istedi. PTT'den konuyla illili açıklama geldi. PTT'den yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Peki PTT 1500 TL kredi veriyor mu?

"PTT'DEN BAŞVURAN HERKESE KREDİ" HABERLERİ GERÇEK DEĞİL

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vatandaşları yanıltarak internet sitelerine giriş sayılarını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan paylaşımda, "Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler, resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz" ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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