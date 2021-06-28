Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Doblo tarzı araçlar için psikoteknik belgesi isteniyor mu? Trafikte yaşanan kazaların önüne geçilmesini önlemek adına bir adım daha atıldı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 30 Haziran'dan itibaren Psikoteknik belgesi (raporu) almak ticari araç sürücüleri için mecburi oldu. Ruhsatta ticari olarak geçen ancak ticari işlerde kullanılmayan araçlar için de psikotenkik belgesi almak geriyor mu? Psiko teknik raporu hafif ticari araçlar için de zorunlu mu?

Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Doblo tarzı araçlar için psikoteknik belgesi isteniyor mu? Trafikte yaşanan kazaların önüne geçilmesini önlemek adına bir adım daha atıldı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 30 Haziran'dan itibaren Psikoteknik belgesi (raporu) almak ticari araç sürücüleri için mecburi oldu. Ruhsatta ticari olarak geçen ancak ticari işlerde kullanılmayan araçlar için de psikotenkik belgesi almak geriyor mu? Psiko teknik raporu hafif ticari araçlar için de zorunlu mu?

30 Haziran'dan itibaren psikoteknik belgesi ticari araç sürücüleri için zorunlu oldu. Kara sonrası birçok araç sürücüsü Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Ruhsatta ticari olarak geçen ancak binek amaçlı kullanılan araçlar için psikotenkin belgesi zorunlu mu? Doblo tipi araçlar için psikoteknşk belgesi isteniyor mu? Psikoteknik belgesi tüm ticari araç sürücüleri için 30 Haziran'dan sonra zorunlu hale geldi.

Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu?

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler, psikoteknik belgesini almak zorunda olacak.

Psikoteknik belgesi cezası ne kadar?

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezai işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

Psikoteknik belgesi almak ne kadar sürer?

Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu psikoteknik belgisi almanın 1.5 saat içinde tamamlandığını belirtti. Kutlu şunları söyledi: "1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor"

Psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar?

Psikoteknik belgesinin fiyatı, kuruluşların rekabeti dolayısıyla farklı fiyatlanabilmektedir. Genel olarak 170 TL civarında alınabilmektedir. Doktor raporunu da eklediğimizde en fazla 250 lirayı buluyor.

Psikoteknik belgesi nedir?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir.

Psiko-Teknik Neleri Ölçer?

Zihinsel Yetenek ve Beceriler:

Dikkat

Anlama ve Değerlendirme Yeteneği(Muhakeme)

Hız ve Mesafe Algılama

Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

Psikomotor Yetenek ve Beceriler

Tepki Hızı

Koordinasyon Düzeyi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.