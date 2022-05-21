Psikolog Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci paylaşımları ve hasta itirafları

Takipçilerinden gelen itirafları sosyal medya hesabından paylaşan Psikolog Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Esra Ezmeci'ye gelen itirafların gerçek olup olmadığı merak edildi. Peki Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci'ye yapılan itiraflar gerçek mi? Detaylar haberimizde.

Psikolog Esra Ezmeci'nin sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen itirafları paylaşarak verdiği cevaplar merak konusu oldu. İlginç itirafların yapıldığı Esra Ezmeci'ye gelen itirafların gerçek olup olmadığı merak edildi. Ağırlıklı olarak cinsel içerikli itiraflar gündemdeyken Ezmeci'nin bu paylaşımları sosyal medyada sürekli paylaşması tepki çekti.

Bir Instagram fenomeni olan Psikolog Esra Ezmeci'nin Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci, sürekli cinsel içerikli itiraflar paylaşmasıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halka İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini bitirdi. 2011 yılında ise İstanbul Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yeniden lisans eğtimini tamamladı. Bölümünü birincilikle bitiren Ezmeci, ardından aynı kurumda Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansın ardından öğrenimine, Adli Bilimler alanında doktora yapmak üzere devam etti. Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilk kitabını yayımladığı 2018 yılından bu yana çok satanlar listelerindeki yerini koruyor.

Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar

"Kıskanılacak bir şey yok, tek kadın sensin' diyor ne yapmalıyım?”

“Kocam cinsellikte maskesini, şapkasını ve çorabını çıkarmıyor. Mikroptan korkuyormuş”

“Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü ‘beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?”

”Esra Hanım çok ateşliyim, kimse beni tatmin etmiyor. Ne yapmam gerekiyor?” .