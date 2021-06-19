Prof. Ercan: Kartal'daki deprem, büyük depremin ayak sesleri değil

İstanbul Kartal'da meydana gelen, büyüklüğünü AFAD'ın 3,9; Kandilli Rasathanesi'nin 4,2 olarak açıkladığı depremle ilgili değerlendirme yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Ercan, 'Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Büyük depremin ayak sesleri falan değil' diye konuştu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Büyük depremin ayak sesleri falan değil" diye konuştu.

İstanbul'un genelinde saat 15,07'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmede, büyüklüğü 4,2 olarak kaydetti.

AFAD'ın merkez üssünü Kartal olarak açıkladığı deprem, 7 km derinlikte meydana geldi. Depremin merkez üssünü Sultanbeyli olarak aktaran Kandilli ise, derinliğini de 15,1 km olarak duyurdu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, İstanbul genelinde şiddetli bir biçimde hissedilen ve halk arasında korkuya yol açan depremi Twitter hesabından değerlendirdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları yazdı:

"İstanbul Kartal'da M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak sesleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum. Öşürtmeli haberlere kulak asmayınız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.