Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne uzmanı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün NTV ekranlarında yapmış olduğu açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Dr. Zafer Kurugöl açıklamasında 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını iddia etti. Bu aşıların bebeklere hiç bir yan etkisi olmadığın ifade eden Prof. Dr. Zafer Kurugöl sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi. Bu açıklamalardan sonra Prof. Dr. Zafer Kurugöl'in kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklamaları...

Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir? Prof. Dr. Zafer Kurugöl ne uzmanı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün NTV ekranlarında yapmış olduğu açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu. Prof. Dr. Zafer Kurugöl açıklamasında 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını iddia etti. Bu aşıların bebeklere hiç bir yan etkisi olmadığın ifade eden Prof. Dr. Zafer Kurugöl sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi. Bu açıklamalardan sonra Prof. Dr. Zafer Kurugöl'in kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklamaları...

Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl çcuklarda vaka sayısında yaşanan artışı değerlendirmek üzere NTV'de açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Zafer Kurugöl açıklamasında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl açıklamasının devamında bu aşıların bebeklere hiç bir zararının olmadığını belirtti. Prof. Dr. Zafer Kurugöl yanlışlıkla yapılan aşıların sonuçlarının ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da açıkladı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl kimdir?

Prof. Dr. Zafer Kurugöl Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1978 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nda doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 1996 yılında Doçent oldu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün uzmanlık alanı çocuk sağlığı ve hastalıklarıdır.

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları

- Kurugöl Z, Özkınay F, Vardar F, Karaçalı S, Kütükçüler N, Deveci R, Özkınay C. Griscelli syndrome: A case report. Pediatrics International 2000: 43:

- Kurugöl Z, Egemen A, Darcan Ş, Keskinoğlu P, Akşit S. Vitamin A deficiency in healthy children aged 6-59 months in İzmir provience of Turkey. Pediatric and Perinatal Epidemiology 2000: 14 (1): 64-69.

- Kavaklı K, Kurugöl Z, Nişli G, Gökşen D. Should hemophiliac patients be circumcised? Pediatric Hematology and Oncology 2000: 17:149-153.

- Kurugöl Z, Çoğulu Ö, Kavaklı K. A case of primary chylous ascites resolved by exclusively breastfeeding within 4 months. Turkish Journal of Pediatrics 2000:42 (2): 165-7.

- Kurugöl Z, Vardar F, Özkınay F, Kavaklı K, Özkınay C. Protein S deficiency and lupus anticoagulant in otherwise healthy child with acute varicella infection.Acta Pediatrica 2000:89:1186- 89

- Kurugöl Z, Vardar F, Özkınay F, Kavaklı K, Çetinkaya B, Özkınay C. Lupus anticoagulant and protein S deficiency in a child who developed disseminated intravascular coagulation association with varicella.Turkish Journal of Pediatriica 2000: 89:

- Egemen A, Akşit S, Kurugöl Z, Erensoy S, Bilgiç A, Akıllı M. Low-dose intradermal versus intramuscular administration of recombinant hepatitis B vaccine: a comparison of immunogenicity in infants and preschool children. Vaccine 1998: 16(16): 1511-151

- Kurugöl Z, Çoker M, Çoker C, Egemen A, Ersöz B. The comparison of growth, serum prealbumin, transferrin, IgG and amino acids of term infant fed with breast fed and formula. Turk J Pediatr1997: 39 : 195-202.

- Kurugöl Z, Çetingül N, Egemen A, Kavaklı K, Nişli G, Öztop S. Letter to editor : Nutritional status of children with leukemia. Medical and Pediatric Oncology 1997: 28 : 321-323

- Kurugöl Z, Çetingül N, Egemen A, Kavaklı K, Nişli G, Öztop S. Early determining nutritional problems in pediatric cancer patients. Turkish Journal Pediatrics 1997: 39 : 325-334.

- Kurugöl Z, Egemen A, Erensoy S, Bilgiç A, Kütükçüler N. Intradermal administration of hepatitis B vaccine in infants and preschool children. Turkish Journal of Pediatrics 1997: 39 : 483-489.

- Kurugöl Z, Özyürek R, Levent E, Parlar A, Egemen A, Tuğcular I. The influence of feeding regimens on endogenous digoxin-like immunoreactive substance concentrations in infants. Acta Pediatrica 1996: 85 : 3495-6.

- Kütükçüler N, Kurugöl Z, Egemen A, Yenigün A, Vardar F. The effect of immunization against tetanus during pregnanacy for protective titers and spesific antibody responses of infants. Journal of Tropical Pediatrics 1996: 42: 308-309.

- Darcan Ş, Çoker M, Gökşen D, Unak P, Çoker C, Kurugöl Z, Egemen A. Urinary iodine excrection in children living in İzmir-Turkey. Horm Res 1999: 51(suppl 2):110. 1999

- Akşit S, Egemen A, Özacar T, Kurugöl Z, Keskinoğlu P, Tasbakan M, Çağlayan S. Rubella seroprevalence in an unvaccinated population in İzmir: recommendations for rubella vaccination in Turkey. The Pediatric Infectious Disease Journal 1999: 18: 577-580

- Akşit S, Egemen A, Özacar T, Kurugöl Z.Mumps seroprevalance in an unvaccinated population in İzmir, Turkey.Acta Pediatrica 2000: 89 (3): 370-371.

- Kütükçüler N, Akil T, Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S, Özmen D, Turgan N, Bayındır O, Çağlayan S.Failure of vitamin A and E supplementation to enhance antibody response to tetanus toxoid in healthy children.Vaccine 2000: 18 (26): 2979-2984.

- Kurugöl Z, Özyürek R, Dorak C, Levent E, Egemen A, Parlar A. The influence of feeding regimens on non-invasive inferior vena cava and hepatic vein velocity measurements in infants.Acta Pediatrica 2000: 89: 929-32.

- Kavaklı K,Kurugöl Z,Vardar F,Özkınay F,Özkınay C,Çetinkaya B,Aydınok Y.Subacute DIC status during acute varicella infection in otherwise healthy child.Haemostasis 2000:30:18

Prof. Dr. Zafer Kurugöl Kazandığı Ödüller

- 1999, I. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi poster yarışması

- 1999, Wyeth Nutritional XII. Bilimsel Araştırma Yarışması birincilik ödülü

- 1996, II. Prof. Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışması üçüncülük

- 1995, Wyeth Nutritional VIII. Bilimsel Araştırma Yarışması teşvik ödülü

- 1995, I. Prof. Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışması teşvik ödülü (Anne sütü ve formula ile beslen

- 1993, Wyeth Nutritional VI. Bilimsel Araştırma Yarışması birincilik ödülü

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