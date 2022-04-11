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TIMETURK / GENEL / Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir? Serap Helvacı neden öldü?

Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir? Serap Helvacı neden öldü?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı ve Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi Serap Helvacı vefat etti. Peki, Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir? Serap Helvacı neden öldü?

1 Saat Önce
2022-04-11 11:17:37
Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir? Serap Helvacı neden öldü?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı vefat etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Serap Helvacı'ya taziyelerini iletti. İşte, Serap Helvacı'nın kim olduğuna dair detaylar...

Serap Helvacı, 1959 yılında Edirne'de dünyaya gözlerini açtı. İlkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir sene okuduktan sonra İ. Ü. Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu.

Aynı sene İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı'nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora eğitimine başladı.

1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre'ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

Serap Helvacı, Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı Prof. Dr. Mehmet Helvacı ile evlidir. Helvacı'nın Sinan ve Selim adlarında iki erkek çocuk çocuğu vardır.

Merhumenin cenaze töreni, 12 Nisan 2022 Salı günü öğle namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleştirilecektir. .

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