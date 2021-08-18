Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak yerine Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştı. Bu atamadan sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'in kim olduğu internette oldukça sık araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında? İşte Semih Tümen'in hayatı ve biyografisi...

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak yerine Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştı. Bu atamadan sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'in kim olduğu internette oldukça sık araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında? İşte Semih Tümen'in hayatı ve biyografisi...

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişiliklerinden sonra yeni başkan yardımcılarının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmış yerine erine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Bu değişimin ardından Merkez Bankası Başkan yardımcıları da değişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Peki Prof. Dr. Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Prof. Dr. Semih Tümen kimdir?

Prof. Dr. Semih Tümen Merkez Bankası Başkan Yardımcısıdır.

Semih Tümen 1977 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.

Semih Tümen 2000 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

ODTÜ'den mezun olduktan sonra eğitimini yüksek lisans seviyesine taşımak için İngiltere'de 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi bölümüne gitti. Ardından 2007 yılında Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans yaptı.

Semih Tümen doktorasını ise 2012 yılında ise Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı.

2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Tümen, 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başladı. Tümen, 2015-2016 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde Bölüm Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yapmıştır.

Semih Tümen, TCMB'de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı. Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu.

Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum'da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası dergilerde birçok çalışması yayımlanan Tümen, pek çok uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yapmıştır.

Semih Tümen, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Semih Tümen 25 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Prof. Dr. Semih Tümen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı

Prof. Dr. Semih Tümen, Resmi Gazete'de yayımlanana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı. Kararada şöyle denildi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.