Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sivilceleri gideren sirkeli kür tarifi

Sirkenin faydaları saymakla bitmiyor. Yemeklerde, salatalarda, soslarda kullandığımız sirkeyi ev temizliğinde ve cilt bakımında da kullanabiliyoruz. Peki sirkenin cildimize ne gibi bir faydası var? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sirkeli sivilce kürü nasıl uygulanır? Cevapları haberimizde...



Sirke, hem bedene hem de sağlığa iyi gelir. Bu yüzden yemeklerde, temizlikte ve vücut bakımında sık sık kullanılır. Sirke, İslam dininde çok değerli bir üründür. Peygamber efendimiz, sirkenin çok mübarek bir nimet olduğunu belirtmiştir.

Bilhassa elma sirkesi, lif açısından çok zengindir ve sindirime yardımcı olur. Ayrıca bağırsaklara yapışarak; kolesterol emilimini engeller. B12, folik asit eksikliğini giderir, ağız kokusuna, diş eti ve diş sağlığına olumlu etkiler sağlar.

Elma sirkesinin saça da faydası var mı?

Elma sirkesi saç bakımı için de iyi bir üründür. Araştırmalara göre sirke saça parlaklık verir ve ölü derilerin atılmasını sağlayarak kepek problemini ortadan kaldırır. Elma sirkesi saçın uzamasına da yardımcı oluyor. 2.9 pH oranı sayesinde saçınızın kısa süre içerisinde saçların uzamasını sağlar. Ayrıca UV ışınlarından zarar gören saçları onarır. Düzenli olarak saça uygulanan sirke derideki kan dolaşımına hız kazandırır. Bu sayede dökülmelerin önüne geçer. Sirkenin içerisindeki pektin, potasyum, malik ve asetik asit sayesinde saç derisinde bulunan kaşıntı ve kepeğe neden zararlı bakteri ve mantarlar ortadan kalkar.

Saçlarınıza sirkeyle bakım yapmak için bir çay bardağı su ile elma sirkesini seyreltin. İçerisine bir miktar tuz ilave edin ve güzel bir şekilde karıştırın. Karşımı saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Ardından soğuk suyla durulayın.

Sirke saç rengini açar mı?

Deneyenlerin tecrübelerine göre yaz aylarında kullanıldığında sirke saç rengini açmaktadır.

Sirkenin cilde ne gibi bir faydası var?

Düzenli olarak cilt bakımında kullanılan sirke cildi ölü hücrelerden arındırır ve sivilce oluşumunu önler. Cildi derinlemesine temizler ve ferahlık sağlar. Cildin ph dengesini sağlar, sebum üretimini normal seviyelere getirir. Cildin yağlanmasının da kurumasının da önüne geçer. Kırışıklık izlerini gözle görülür derecede ortadan kaldırır. Düzenli kullanıldığı zaman cildi beyazlatır ve lekelerin yok olmasını sağlar.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sirkeli sivilce kürü tarifi

Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın. Günde bir defa akşam, pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Bu karışımı cildinize sürdükten sonra yıkayın. Haftada üç defa tekrar edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.