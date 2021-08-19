Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı olmamış kişilerin derse giremeyeceğini söyledi. Hülagü, bu açıklama ile bazı kesimin desteğini alırken bazı kesimin de tepkisine neden oldu. Peki Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir? Sadettin Hülagü nereli, kaç yaşında? İşte Sadettin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi...

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı olmamış kişilerin derse giremeyeceğini söyledi. Hülagü, bu açıklama ile bazı kesimin desteğini alırken bazı kesimin de tepkisine neden oldu. Peki Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir? Sadettin Hülagü nereli, kaç yaşında? İşte Sadettin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi...

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptığı açıklama ile aşı olmayan öğrencilerini üzdü. Hülagü açıklamasında "Ben aşısız olanı derse sokmam. Eğer derlerse ki ben aşısız olacağım. O zaman git özel hastaneye 2 günde bir PCR testi yaptır. Hiç olmadı kamera koyacağım odalara oradan izlesinler." dedi. Bu açıklama sonrası Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Kocaeli Üniversitesi'nde aşı zorunlu mu sorusuna yanıt aramaya başladı.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü kimdir?

Prof. Dr. Sadettin Hülagü 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü Kocaeli Üniversitesi rektörüdür. Hülagü aynı zamanda tıp doktorudur.

Lisans eğitimine kadar olan eğitimlerini Erzurum'da tamamlayan Sadettin Hülagü lisans eğitimini 1981yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu.

1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

Aktif siyaseti düşünmediğini söyleyen Prof. Dr. Sadettin Hülagü 2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.