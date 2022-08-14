Prof. Dr. Ortaylı: Lozan Antlaşması bir zaferdir

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Lozan Antlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “1922'de Mudanya Mütarekesi'nde Türk ordusu nereye girmişse oralar elde kaldı. Lozan'da toprak bıraktığımız doğru değildir. İktisadi menfaatlerini, Avrupa devletlerinin hiçbiri kaybetmek istemedi fakat yeni Türkiye bu konuda hiçbir taviz vermedi ve kapitülasyonları kaldırdığını tasdik ettirdi. Lozan Antlaşması bir zaferdir.” değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "Ankara'da Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulması ve mevcut Anadolu direnişinin etrafında ordunun da hızla teşkili, Sevr'in Ankara tarafından reddine, İstanbul'da da meclis yerine teşkil edilen bir Şura'da tasdik edilse de nihai imza sürecinde takılmasına kaldı. Yeni Türkiye, yeni bir anlaşmaya gidecekti. Ne var ki Londra Konferansı olsun, Fransız-İngiliz uzlaşması olsun, iki devlet arasındaki bütün uzlaşmazlıklara rağmen Türklerin anavatan hâkimiyetini ve özgürlüğünü tanımaktan uzaktı. Bu nedenle 1922'de Mudanya Mütarekesi'nde Türk ordusu nereye girmişse oralar elde kaldı. Lozan'da toprak bıraktığımız doğru değildir. İstirdad ettiğimiz; yani kurtardığımız bütün memleket parçaları Lozan'da elde kalacaktır." ifadesini kullandı.