DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Filistinli kadın 70 yıldır yaşadığı evini İsrail'e vermemek için direniyor
Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full izle
Sinpaş'tan 2.2 milyarlık yeni nesil proje
Almanya'da ''Ukrayna'ya silah verilmeli mi? '' tartışması
Kazakistan: KGAÖ Barış Gücü ülke topraklarından tamamıyla çekildi
Almanya'dan sonra İngiltere'de de enflasyon son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı
Postacı, teslim etmeye üşendiği 7 bin gönderiyi çöpe attı
Destan 7. bölüm full izle | Destan yeni bölümde neler oldu özeti
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti
Rekabet Kurul'u 5 otomobil şirketinden sözlü savunma aldı
Süper Lig puan durumu | TFF 2021-22 Süper Lig sıralaması
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
TESK'ten akaryakıt çağrısı: ÖTV alınmasın
'Vatansever milyonerler'den çağrı: Zenginlerden servet vergisi alınsın
Mardin'de feci kaza! 4'ü TIR 8 araç birbirine girdi

TIMETURK / GENEL / Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Bardağı taşıran son damla gibi

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Bardağı taşıran son damla gibi

Prof. Dr. Naci Görür, “Yunanistan'da olan depremde faydan açığa çıkan dalgalar Marmara'ya doğru gelip stres değişimine neden olur. Bu stres değişimi ise Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor. Bir anlamda bardağı taşıran son damla gibi' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-19 12:12:13
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Bardağı taşıran son damla gibi

Son günlerde art arda depremler yaşanmaya başladı. Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük depremi, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ise AFAD'ın verilerine göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda gelen depremleri Marmara bölgesi için değerlendiren Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Yunanistan'da olan deprem Marmara için çok şey ifade ediyor. Ancak bugün Kayseri'de olan deprem Marmara için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da olan deprem 5, 4 büyüklüğünde oldu. Bu deprem orta derecede bir depremdi. Fakat depremin olduğu yer bizim 1999 depremlerinin olduğu Kuzey Anadolu Fay Zonunun içerisinde yer alıyor. Yani deprem ana karaya yakın ama Kuzey Ege çukurluğu içinde oldu. Bu çukurluk Yunanistan'dan başlar Ganos Fayına kadar devam eder. Oradan da Marmara'ya girer. Dolayısıyla Yunanistan'da depremi Kuzey Anadolu fayının en batı ucunda oldu. Bu durum bizler için önemli çünkü biz Marmara'da da bir deprem bekliyoruz. Bu depremde Marmara'ya yakın" dedi.

“YUNANİSTAN'DA OLAN DEPREM 1999 YILINDA OLAN DEPREMİN FAY HATTI ÜZERİNDE OLDU"

Prof. Dr. Görür, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yunanistan'da olan deprem aynı fay zonu içinde olduğu için o faydan açığa çıkan dalgalar Marmara'ya doğru gelip stres değişimine neden olur. Bu stres değişimi ise Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor. Bir anlamda bardağı taşıran son damla gibi. Örneğin, Marmara'da 12 Ağustos 1999 depremi olduktan 3 ay sonra Yunanistan'da 6 üzerinde bir deprem oldu ve Yunanistan'da çok sayıda insan öldü. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da olan depremse 1999 yılında Marmara'da olan depremin meydana geldiği fay hattı üzerinde oldu."

“FAY, NÜKLEER SANTRALIN BULUNDUĞU AKKUYU'NUN YAKINLARINA KADAR UZANIR“

Kayseri'de meydana gelen depreme de değinen Prof. Dr. Görür, “Kayseri'de meydana gelen deprem Ecemiş fayında oldu. Bu Ecemiş fayının en önemli özelliği ise nükleer santralın bulunduğu Akkuyu'nun yakınlarına kadar uzanmasıdır" diye konuştu.

“YAPI STOKU YAPARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYORUM DİYEMEYİZ"

Deprem odaklı bir kentsel dönüşüm demek kentin bütün bileşenlerini depreme hazır hale getirmek demektir' diyen Prof. Dr. Görür, “Kentin bileşeni dediğimiz zamanda halkı, alt yapıyı, yapı stokunu, çevreyi ve ekonomiyi saymak lazım. Yani siz bir kentte kentsel dönüşüm yapacaksanız bu saydığım 5 parametreyi deprem için güvenli hale getirmelisiniz. Sadece yapı stoku yaparak kentsel dönüşüm yapıyorum diyemezsiniz. Türkiye'de genellikle bu yapılıyor. Ben bu duruma müteahhitlik projesi gözüyle bakıyorum" ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş