Prof. Dr. Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrasında açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam saat 22.31'de meydana gelen merkez üssü Dursunbey Balıkesir olan 4.7 şiddetindeki depremin ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayınladı.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Ayvacık-Dursunbey/Balıkesir'de 5,0'lık deprem oldu. Deprem muhtemelen Balıkesir veya Havran-Balya Fay zonunun doğuya doğru devamı üzerinde. Bunlar sağ yönlü, doğrultu atımlı faylar (Emre vd, 2016). Sevgiyle"

Doğru Atımlı Faylar:

Doğru Atımlı Faylar, fay düzlemi boyunca blokların birbirine oranla yanal yönde hareket etmesi sonucu oluşurlar. Bu tür faylarda bloklar birbirlerine göre sağa veya sola doğru hareket ederler.

Vali'den açıklama

Öte yandan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 22.31'de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Dursunbey Belediye Başkanı: Bir hasar yok

Yapılan ilk incelemelerde tespit edilen bir hasar olmadığını ve sabaha kadar çalışmaların süreceğini bildiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Meydana gelen deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlarımızla birlikte bizlerde panik yaptık. Çünkü sadece Dursunbey de değil, Bursa'da, İstanbul'da, Balıkesir'de birçok yerde hissedildi. Bizde hemen kaymakam bey ile beraber intikal ettik. Elhamdülillah bir hasar olmadığını örendik. AFAD, jandarma, belediyemizin mühendis kadrosu, herkes geliyor. Bölgede bir çok kırsal mahalle ve bunlara bağlı mezralar var. Buralarda hasar var mı, yok mu bütün evler tek tek dolaşılıp kontrol edilecek. Burada da görüldüğü gibi vatandaşlar panik olmuşlar ve ateş yakıp, başında bekliyorlar. Uzmanların yaptığı açıklamada da bu bölgede aktif fay hattı olmadığını, bunun artçılarının olabileceğini ama bunun kadar şiddetli olmayacağını anlattılar. Biz de bu akşam vatandaşlarımızla beraberiz. İnşallah sabaha kadar hasar tespit çalışması yapacağız. İnşallah başka hasar da yoktur" dedi.



Kırsal Ayvacık Mahalle Muhtarı Metin Kaymak ise "Gece 22.31'de deprem başladı. Birkaç saniye sürdü. Bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımız şu anda mahallemiz fırının yanındaki boşluk alandalar. Yetkililerde burada" diye konuştu. .