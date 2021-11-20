Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Prof. Dr. Mustafa Küçük hayatı ve özgeçmişi...

Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre 4 üniversiteye rektör araması yapıldı. Ege Üniversitesi, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne atamalar yapıldı. İstanbul Atlas Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Mustafa Küçük atandı. Atama kararlarının ardından Prof. Dr. Mustafa Küçük'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Mustafa Küçük hayatı ve özgeçmişi...