Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Prof. Dr. Mustafa Küçük hayatı ve özgeçmişi...
Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre 4 üniversiteye rektör araması yapıldı. Ege Üniversitesi, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne atamalar yapıldı. İstanbul Atlas Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Mustafa Küçük atandı. Atama kararlarının ardından Prof. Dr. Mustafa Küçük'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Mustafa Küçük hayatı ve özgeçmişi...
2021-11-20 10:06:16
Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre 4 üniversiteye rektör araması yapıldı. Ege Üniversitesi, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne atamalar yapıldı. İstanbul Atlas Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Mustafa Küçük atandı. Atama kararlarının ardından Prof. Dr. Mustafa Küçük'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Mustafa Küçük hayatı ve özgeçmişi...
Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir?
Prof. Dr. Mustafa Küçük Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.
1959 yılında Konya'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden mezun olan Mustafa Küçük Doçent unvanını 1993 yılında, Profesör unvanını ise 1998 yılında aldı.
Küçük, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji ve Maternal-Fetal Tıp (Perinatoloji) uzmanıdır.
Prof Dr Mustafa Küçük, 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden Pekiyi derece ile mezun oldu.
1983- 1984 yıllarında Askerlik görevini Tabip Asteğmen olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptı.
1989 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayo Clinic'te ve İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde eğitim aldı.
1993 yılında Doçent, 1998 yılında profesör oldu.
Atatürk Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Prof Küçük çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı mesleki dernek üyesidir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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