Prof. Dr. Mevlüt Güllü kimdir? Mehmet Güllü nereli? Mevlüt Güllü hangi üniversitede görevli? Afyonkarahisar'da bir mezarlıkta kaçak kazı yaparak yakalanan şüphelilerden birinin Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu öğrenildi. Mevlüt Güllü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olarak görev yapıyor. Mevlüt Güllü yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadesinde 'Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım.' dedi.

Prof. Dr. Mevlüt Güllü kimdir? Mehmet Güllü nereli? Mevlüt Güllü hangi üniversitede görevli? Afyonkarahisar'da bir mezarlıkta kaçak kazı yaparak yakalanan şüphelilerden birinin Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu öğrenildi. Mevlüt Güllü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olarak görev yapıyor. Mevlüt Güllü yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadesinde "Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım." dedi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta kaçak kazı yapan kişiler bekçiler tarafından yakalandı. Yakalanan 4 kişinin içinde bir de profesör olduğu öğrenildi. Kaçak kazı yapanların içinde yer alan Profesörün Mevlüt Güllü olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Mevlüt Güllü kimdir?

Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi.

Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı

Prof. Güllü ifadesinde, "'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım" dedi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Prof. Dr. Mevlüt Güllü ifadesi

Prof. Dr. Mevlüt Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etme amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı.

Prof. Dr. Güllü'nün ifadesinde şunlar yer aldı: "Telefondaki konuma baktığımda eski mezarlık içinde bir noktayı gösterdiğini tespit ettim. Ben, 'Konumun neresi olduğunu size gösteririm başka da bir şeye karışmam' dedim. Benim aracıma dördümüz binip, mezarlığa gittik. Mezarlığın bulunduğu yerde araçtan indik. M.A.D., aracımı başka yere park ettikten sonra yanımıza geldi. Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim. İki mezar arasında bir noktaydı."

Kazdıkları alanda mezar olduğunu belirten taş veya yazı bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Güllü, diğer üç kişinin onun belirlediği yeri kazmaya başladıklarını söyledi. Güllü, "Belli bir yere kadar kazdıktan sonra bir şey çıkmayacağını anladıktan sonra kapatmaya başladık. Polis otomobilini görünce kaçmaya başladık. Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Kazı yerinde bir cisim bulmadık" diye konuştu.

Prof. Dr. Mevlüt Güllü eğitimi

1987-1991 Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ PR.

1991-1993 Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

1994-1998 Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (DR) .