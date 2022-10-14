Saadet Partisi'nde 8. Olağan Büyük Kongre'ye sayılı günler kala seçimde kimlerim aday olacağı da yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Son olarak Prof. Dr. Mete Gündoğan seçimlerde aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Saadet Partisi Genel Başkan adayı Mete Gündoğan seçimi kazanabilir mi? soruları ise sorulmaya başlandı.

Saadet Partisi'nde seçimlere sayılı günler kaldı. Seçimde kimlerin aday olacağı merak konusu iken genel başkanlığa talip olan isimler de bir bir adaylığını açıkladı. Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan Saadet Partisi içinde tanınan ve sayılan bir kişidir. Mete Gündoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada 8'inci Olağan Büyük Kongresi'de genel başkanlığıa aday olduğunu açıkladı. Mete Gündoğan yaptığı paylaşımda “Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayıyım" dedi.

Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir?

Mete Gündoğan 1963 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Balıkesi Ayvalık'ta tamamlayan Mete Gündoğan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde lisans diplomasını aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisans çalışmasına başlayan Mete Gündoğan tez aşamasında British Council'den kazanmış olduğu bursu değerlendirmek üzere İngiltere'ye gitti.

Cranfield Teknoloji Enstitüsü'nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (1990) çalışmalarını tamamladı.

Doktora'sını (1995) yine İngiltere'de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yaptı.

Doçentliğini 2000 yılında aldı. Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi (yarı zamanlı), Polis Akademisi (yarı zamanlı) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nde çalıştı.

Akademisyen kimliğe sahip olan Mete Gündoğan aynı zamanda pek çok kurumda da öenmli görevleri üstlenmiştir.

Prof. Dr. Mete Gündoğan hangi görevlerde bulundu?

Mete Gündoğan pek çok görevde bulunmuştur. Mühendis kimliği ve ekonomist kimliği ile pek çok kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmıştır. İşte Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın görevleri;

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü'nde araştırma mühendisi ve bir müddet de müdür olarak görev aldı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Bilim ve Teknoloji Sektörü uzmanı, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'nde müşavir görevlerinde bulundu.



Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açılan 20nci Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu tamamladı.

Akıncı F-16 Uçak Fabrikası'nda (TAI) Kalite Teminat Sistemleri Başmühendisi olarak çalıştı.

Avrupa Ford Motor Fabrikalarında (Köln-Almanya, Genk-Belçika, Valencia-İspanya, Bordeaux-Fransa ve Dagenham-İngiltere) “Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi” projesinde mühendis olarak çalıştı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık da yapan Dr. Gündoğan, Balkanlarda ve ülkemizde özelleştirmeden alınan birçok fabrikanın devreye alınması projelerini gerçekleştirdi.



Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Gündoğan İngilizce ve Fransızcanın yanısıra kısıtlı derecelerde Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir.

Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi ne zaman?

Saadet Partisi'nde genel başkanın belirleneceği kongre 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Seçimlerde Prof. Dr. Mete Gündoğan da aday olacak. .