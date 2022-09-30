Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Ayasofya Camii imamı kim oldu?

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Ayasofya imamı kim oldu? 86 yıl aranın ardından 24 Temmuz 2020 tarihinde resmen camii olarak yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yeni imam atandı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya Camii yeni imamı olarak görev yapacak. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın kim olduğu ve nereli olduğu yaşanan gelişmeler üzerine vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Ayasofya imamı kim oldu? 86 yıl aranın ardından 24 Temmuz 2020 tarihinde resmen camii olarak yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yeni imam atandı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya Camii yeni imamı olarak görev yapacak. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın kim olduğu ve nereli olduğu yaşanan gelişmeler üzerine vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayasofya Cami imamlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın sosyal mdyada yaptığı paylaşımlar AK Parti'li siyasilerin tepkisine neden olmuştu. Boynukalın geçtiğimiz aylarda Ayasofya Camii imamlığı görevinden alınmış, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri dönmüştü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeni imamı kim oalcak sorusu yanıtını buldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya Camii'nde imam-hatip olarak görev yapacak. Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir?

Mehmet Emin Ay 1 Nisan 1963 tarihinde Van'da dünyaya geldi.

Mehmet Emin Ay Van İmam Hatip Lisesi'nden 1980 yılında mezun oldu. Ardından

Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi bölümünü kazanan Mehmet Emin Ay1984 yılınad bu bölümden mezun oldu.

Mezun olduğu fakülteye, aynı yıl Din Eğitimi Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi olarak atanan Mehmet Emin Ay 1986 yılında yüksek lisansını, 1992 yılında doktorasını tamamladı.

Fakültede çeşitli çalışmalara imza atan Mehmet Emin Ay 1995-1998 yılları arasında Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 1998-2003 yılları arasında ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mehmet Emin Ay 1995'te doçent unvanını aldı. Felsefe ve Din Bilimleri bölüm başkan yardımcılığında bulundu.

15 Aralık 2011-19 Mart 2012 tarihleri arasında Bursa İl Müftüsü olarak da görev yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak Öğretim Üyeliğine devam ederken 16 Şubat 2013 tarihinde Bursa İl Müftülüğüne ikinci kez atandı.

Müzik alanındaki çalışmalarından dolayı Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından 2009 Yılı Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yeni imamı oalrak bir yıl boyunca görev yapacak.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay din ve İslam üzerine yaptığı çalışmalar ile biliniyor.

Ayasofya ne zaman camii oldu?

Ayasofya, eski adıyla Kutsal Bilgelik Kilisesi ve Ayasofya Müzesi veya günümüzdeki resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi (Kutsal Büyük Ayasofya Camii), İstanbul'da yer alan bir cami ve eski bazilika, katedral ve müzedir. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olmuştur. 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra II. Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile müzeye dönüştürülmüş, kazı ve tadilat çalışmaları başlatılmış ve 1935'ten 2020'ye kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek cami statüsü verilmiştir.