Prof. Dr. İhsan Ekin kimdir? Şırnak Üniversitesi Dekan Yardımcısı İhsan Ekin hakkında inceleme

Prof. Dr. İhsan Ekin kimdir? Şırnak Üniversitesi Dekan Yardımcısı İhsan Ekin nereli, kaç yaşında? Şırnak Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Prof. Dr. İhsan Ekin kimdir? Şırnak Üniversitesi Dekan Yardımcısı İhsan Ekin nereli, kaç yaşında? Şırnak Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Prof. Dr. İhsan Ekin kimdir? İhsan Ekin akademik haytına Şırnak Üniversitesi'nde devam ediyor. İhsan Ekin Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısıdır. Şırnak Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı. .