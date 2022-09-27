Prof. Dr. Hasan Onat kimdir? Hasan Onat kaç yaşında, neden vefat etti?

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Onat’ın ilahiyat alanında önemli çalışmaları bulunuyor. Hasan Onat, 2 yıl önce vefat etmişti. Peki Prof. Dr. Hasan Onat kimdir, çalışmaları neler? Hasan Onat memleketi neresi? Hasan Onat kaç yaşında vefat etmişti? İşte detaylar…

İlahiyat alanında önemli ve değerli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Hasan Onat 2 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ölüm yıldönümü nedeniyle sevenleri tarafından yad edilen Hasan Onat'ın hayatı ve çalışmaları araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Hasan Onat nereli, kaç yaşında vefat etti? Hasan Onat çalışmaları neler? Hasan Onat kariyeri nasıl?

Prof. Dr. Hasan Onat kimdir? Hasan Onat biyografisi

1957 yılında Çankırı'da dünyaya gelen Hasan Onat, ilkokul tahsilini doğduğu erde tamamladı. Ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak Yozgat'ta bitirdi; 1974'de Yozgat Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminden sonra A.Ü. İlâhiyat Fakültesi'ne giren Onat, 1979'da mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede İslâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsü'nde asistan olarak görev yapmaya başladı.

Hasan Onat çalışmaları neler?

Hasan Onat; "Emeviler Devri Şii Hareketleri" isimli teziyle, 1986'da "Doktor" ünvanını aldı. 1987'de yardımcı doçent, 1989 tarihinde "Doçent", 5 Ağustos 1995'te de Profesör oldu.

1993 yılında, Londra ve Manchester'de, kendi alanı ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi Misiology Fakültesi'nde, misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler vererek eğitim hayatına devam etti. 17 Ağustos 1999 - 16 Ağustos 2002 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevine atandı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'inde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini vermekteydi.

İngilizce, Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Hasan Onat, evli ve iki çocuk babasıydı.

Hasan Onat ne zaman vefat etti?

Prof. Dr. Hasan Onat, pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. 26 eylül 2022 tarihinde 63 yaşında iken dünyaya veda etti.

Hasan Onat mezarı nerede?

Prof. Dr. Hasan Onat vefat ettikten sonra memleketi olan Çankırı Eldivan ilçesinde toprağa verildi. Hasan Onat'ın mezarı memleketi Eldivan'da bulunuyor. .