Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal nereli, kaç yaşında? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) kritik atamalar yapıldı. Kurumun Başkanlığı'na Hasan Mandal atandı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Kuruma 5 yönetim kurulu üyesinin de ataması yapıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na yeni isimşer atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi. Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olan TÜBİTAK'a başkan olarak atanan Prof. Dr. Hasan Mandal'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1965 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Hasan Mandal 2 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştı.

Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir?

Hasan Mandal1965 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Hasan Mandal TÜBİTAK'ın başkanıdır.

1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hasan Mandal daha sonra eğitimi için yurt dışına girmiştir. 1992'de Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını alan Hasan Mandal 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

Ardından 1996'da Doçent, 2001'de Profesör unvanını almıştır.

Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünün isminin 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği olarak değişmesi ile 2002-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde akademisyenliğe devam etmiştir. Ayrıca, 2004-2010 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

Kendisi Dünya Seramik Akademisi'ne (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir.

Prof. Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamış, 20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili olmuştur. 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür, aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili'dir ve 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştır. .