Prof. Dr. Hasan Bilgili kimdir? Hasan Bilgili olayı nedir? Hasan Bilgili tutuklandı mı? Ankara'da 2019 yılı Nisan ayında yaşanan cinsel taciz iddiasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Ankara'da hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin cinsel saldırı iddiası ile yargılandığı davada aynı hastanede çalışan kadın veteriner Ç.B'yi taciz ettiği iddia edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre Ç.B.'ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgili'nin DNA'sı genç kadının iç çamaşırında tespit edildi.

Prof. Dr. Hasan Bilgili kimdir? Hasan Bilgili tutuklandı mı? Ankara'da 2019 yılı Nisan ayında yaşanan cinsel taciz iddiasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Ankara'da hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin cinsel saldırı iddiası ile yargılandığı davada aynı hastanede çalışan kadın veteriner Ç.B'yi taciz ettiği iddia edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre Ç.B.'ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgili'nin DNA'sı genç kadının iç çamaşırında tespit edildi. Peki Prof. Dr. Hasan Bilgili kimdir?

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili kndisine ait bir hayvan hastanesinde, yanında çalışan kadın veteriner Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2019 yılı Nisan ayında gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda o dönemde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Bilgili tutuklandıktan sonra savcılık tarafından resen tahliye edilmişti. Yaşanan gelişmelerden sonra üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açılmıştı. Davada flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, delillerin incelenmesinin ardından hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi.

Raporun büyük bir bölümünde daha önce tespit edilen bulgulara ver verilirken, ilk kez mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili'ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Raporda, "Külot üzerinden alınan 'D' ve 'H' kodlu örneklerden, en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" denildi.

Ç.B: Bu adam tutuklanıp içeri tıkılırsa benim içim rahatlayacak

Raporla ilgili konuşan Ç.B., raporun Hasan Bilgili'nin cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğini gösterir bir delil olduğunu söyledi.

Ç.B., "Bilgili, sürekli cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ediyordu. Daha önce formam üzerinde tespit edilen DNA örneği için, 'tükürüğüm sıçramıştır' diyordu. İç çamaşırımdan çıkan DNA için ne diyeceğini çok merak ediyorum" dedi. 3 yıldır normal hayatına devam edemediğini belirten Ç.B., "Sadece bu adam tutuklanıp içeri tıkılırsa benim içim rahatlayacak" diye konuştu.

Hasan Bilgili: Ben olaydan dolayı mağdur oldum

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, sanık Hasan Bilgili, "Ç.B.'ye kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Ben bekareti olmadığını öğrendim. Bunu benim üzerimden kapatmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben olaydan dolayı mağdur oldum" diye savunma yaptı.

Ç.B., ise Bilgili'nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz'ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini iddia etti. Ayrıca Ç.B. zorla götürdükleri jinekolog sanık Hüseyin Şenyurt'un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini öne sürdü. .