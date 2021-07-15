Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak da görev yapan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu nereli kaç yaşında? İşte Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak da görev yapan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu nereli kaç yaşında? İşte Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından rektör yardımcılığına da ndüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu getirilmişti. Melih Bulu'nun 15 Temmuz'da rektörlük görevinden alınmasından sonra Boğaziçin Üniversitesi'nin yeni rektörü kim olacak soruları sorulmaya başlandı. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun kim olduğu da bu süreçte oldukça fazla marak edilmeye başlandı. Peki Boğaziçi Üniversitesi rektör yarımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu nereli, kaç yaşında?

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, lisans eğitimini 1990 yılında Gazi Üniversitesi'nde tamamladı.

1995 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını bitirdi.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, doktorasını ise 2001 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden aldı.

Doktorasının ardından iki sene boyunca araştırmalarını İsviçre'de ETH Zürich ve ABD'de lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, sonrasında Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

Bu süreçte konuk öğretim üyesi olarak Almanya'da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya'da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri ve Nijerya'da Port Harcourt Üniversitesi, Çin'de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC'de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi. Kumbaroğlu; Türkiye'nin ilk “Enerji Oscarı” ödülünü, 2011 yılında Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında aldı. Bunun yanı sıra 2012 yılında Çin Bilimler Akademisi tarafından “Visiting Professorship for Senior International Scientists” ödülüne de layık görüldü. Aynı zamanda Kumbaroğlu 2008 yılında 31nci IAEE Dünya Konferansı'nın İstanbul'a kazandırılması sebebiyle "İstanbul'un Kongre Elçisi" ödülünü aldı.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu öte yandan, “Sustainability”, “Innovative Energy Policies” ve “Journal of Self-Governance” and Management Economics” dergilerinin yayın kurulu üyesi. Kumbaroğlu'nun enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine de pek çok bilimsel yayını bulunuyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin (IAEE) 2016 Dönem Başkanlığını yürüten Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam ediyor.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.