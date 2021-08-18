Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu kimdir? Merkez Bankası PPK üyesi Hobikoğlu nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak seçildi. Merkez Bankası Banka Meclisi üyelerinden olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun akademik çalışmaları da bulunmaktadır. İşte Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu kimdir? Merkez Bankası PPK üyesi Hobikoğlu nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak seçildi. Merkez Bankası Banka Meclisi üyelerinden olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun akademik çalışmaları da bulunmaktadır. İşte Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Para Politikası Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu kimdir?

Elif Haykır Hobikoğlu 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Elif Haykır Hobikoğlu MB Banka Meclisi Üyesidir. Elif Haykır Hobikoğlu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2003 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014 yılında Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı.

Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk annesidir.

Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Atamanın ardından TCMB PPK şu üyelerden oluştu:

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük

Dr. Oğuzhan Özbaş

Mustafa Duman

Prof. Dr. Abdullah Yavaş

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.